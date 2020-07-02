Видео: Дикие лошади вероломно отобрали еду у туристов на пляже в США
Животные не побоялись приблизиться к людям и наброситься на их еду.
Закрыть
Смотрите также:
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Находчивость калининградской «Золушки» оценил командующий Балтийским флотом
Фото, видео: www.globallookpress.com © Julia Moll
Отдыхающие на пляже острова Ассатиг в США стали свидетелями необычной сцены. Дикие лошади, пробравшиеся на побережье, вероломно накинулись на еду туристов.
На кадрах, выложенных очевидцами в соцсети, видно, что одна из лошадей подошла к месту отдыха одной из пляжниц и принялась поглощать ее продукты. Женщина попыталась отогнать животное с помощью лопатки, но в итоге попала под копыта коню, который яростно ее оттолкнул. Жительница повалилась на песок, но, к счастью, не пострадала, пишет Chesapeake Bay.
Неожиданные визиты лошадей на пляжи острова уже стали привычным делом. Дикие пони часто гуляют по побережью, нежась на солнышке и вызывая восторг у туристов. Правда, набеги на еду отдыхающих они все же совершают нечасто.
Ранее 5-tv.ru писал, что Черное море у берегов Одессы позеленело и погустело.
Читайте также
82%
0.49 79.19
0.20
Нашли ошибку?