Видео: Дикие лошади вероломно отобрали еду у туристов на пляже в США

Отдыхающие на пляже острова Ассатиг в США стали свидетелями необычной сцены. Дикие лошади, пробравшиеся на побережье, вероломно накинулись на еду туристов.

На кадрах, выложенных очевидцами в соцсети, видно, что одна из лошадей подошла к месту отдыха одной из пляжниц и принялась поглощать ее продукты. Женщина попыталась отогнать животное с помощью лопатки, но в итоге попала под копыта коню, который яростно ее оттолкнул. Жительница повалилась на песок, но, к счастью, не пострадала, пишет Chesapeake Bay.

Неожиданные визиты лошадей на пляжи острова уже стали привычным делом. Дикие пони часто гуляют по побережью, нежась на солнышке и вызывая восторг у туристов. Правда, набеги на еду отдыхающих они все же совершают нечасто.

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