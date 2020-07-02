«С фингалом и скорбью на глазах»: Чехова показала, как выглядела в 16 лет
Звезда поделилась уникальным снимком, сделанным в далеком 1994 году.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Теле- и радиоведущая Анфиса Чехова вновь удивила поклонников, опубликовав редкое фото школьных времен. По словам звезды, реликвию откапала ее бывшая одноклассница. На черно-белом снимке — серьезная и немного расстроенная юная селебрити.
«Моя подруга нашла у себя в загашниках мою фотку 1994 года. Мне тут, кажется, 16 лет. А в глазах — вся скорбь еврейского народа», — подписала пост Чехова.
А также отметила: фингал под левым глазом — естественного происхождения.
«Меня никто не бил!» — заявила звезда.
Старое фото Анфисы произвело на фолловеров сильное впечатление: одни удивлялись тому, что звезда ничуть не изменилась со школьных времен; другие — разглядели в ее внешности цыганские корни. Несмотря на бурную дискуссию между собой, поклонники телеведущей сходились во мнении, что и в юном, и во взрослом возрасте Чехова — настоящий секс-символ.
«Шикарно! Вы почти не изменились!»
«Боже, какая милашка!»
«Анфиса, что произошло? Вы решили раскрыть свою национальность? Похожи на цыганку!»
«Юная! Наивная! И в глазах растерянность… Так мило!» — отмечали поклонники звезды.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как пышногрудая Анфиса Чехова задавила хейтеров прекрасным интеллектом.
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