«Зенит» обыграл «Тамбов», увеличив отрыв от «Локомотива» до 11 очков
Сине-бело-голубые занимают прочную первую позицию в таблице Российской Премьер-Лиги.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов, Instagram @kolos_vladimir, @matvey15_, @zenit_spb
Матч "Зенит" - "Тамбов" завершился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев. Встреча футбольных клубов в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе в Нижнем Новгороде.
Счет сине-бело-голубые открыли на 43-й минуте. Иранский форвард Сердар Азмен после результативного паса Артема Дзюбы отправил мяч в ворота хозяев. "Тамбов" продолжал стойкую борьбу и уже на 88-й минут Валерий Чеперка смог сравнять счет при помощи пенальти, однако долго ничью удержать не удалось. Спустя буквально три минуты "Зенит" вышел вперед после гола Эмилиано Ригони.
Итог встречи: "Зенит" набирает 59 очков и увеличивает отрыв от "Локомотива" на 11 очков. "Тамбов" же набирает 25 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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