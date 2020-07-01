ВЦИОМ: В поддержку поправок в Конституцию высказались 71,2% проголосовавших

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты экзитполов, проведенных на выходе с избирательных участков в 25 субъектах федерации. В опросе приняли участие более 445 тысяч человек. По данным на 20:00 по московскому времени, в поддержку предложенных поправок в Конституцию России высказались 71,2% проголосовавших, против — 28,3%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Больше всего сторонников изменений в Основной закон страны оказалось в Южном федеральном округе — за поправки там проголосовало 75,6%, против 24%. В Северном федеральном округе «за» высказались 70,1% против 29,4%. В Северо-Западном федеральном округе 69,3% поддержали поправки, 30,3% проголосовали против, а в Санкт-Петербурге это соотношение составило 69,6:30,1. В Дальневосточном федеральном округе за изменения отдали свои голоса 67,5% против 31,3%.

Отмечается, что ранее ВЦИОМ публиковал прогноз, в котором предполагалось, что поправки в Конституцию поддержат 67% до 71% голосующих граждан, теперь по новым расчетам, аналитики предсказывают 74-75% голосов в поддержку изменений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, По данным ЦИК после обработки 30% протоколов, поправки в Конституцию РФ поддержали около 74% россиян, явка составила 65%.