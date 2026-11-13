Больше 100 тысяч в месяц: где пенсионерам предлагают самые большие зарплаты

Работа.ру: транспорт и логистика стали самыми прибыльными для пенсионеров

Исследование сервиса Работа.ру, оказавшееся в распоряжении РИА Новости, показало, что работодатели в транспорте и логистике готовы платить пенсионерам в среднем более 101 тысячи рублей в месяц — это самый высокий показатель на рынке.

Анализ около 100 тысяч вакансий за первые три квартала 2026 года во всех регионах России выявил заметный разброс зарплатных предложений для граждан старшего возраста. Следом за транспортом и логистикой по уровню доходов идут строительство и недвижимость — здесь пенсионерам предлагают в среднем 89 316 рублей.

Интересно, что работа, не требующая специальной подготовки и опыта, также оказалась в числе высокооплачиваемых для старшего поколения — 82 048 рублей. В производстве и агропроме средняя зарплата для пенсионеров составляет 81 489 рублей, в офисных службах и бизнес-услугах — 77 908 рублей, а в сфере услуг — 76 200 рублей.

Самые скромные предложения зафиксированы в культуре, образовании и госслужбе (49 815 рублей), а также в торговле (55 322 рубля) и IT-сфере (56 469 рублей).

По данным Социального фонда России, средний размер пенсии работающих россиян к сентябрю 2026 года превысил 24 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее эта сумма составляла около 21 345 рублей. При этом общая численность пенсионеров в стране превышает 40,5 миллиона человек, а средняя выплата по всем категориям (включая неработающих) достигла 25 469 рублей.

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