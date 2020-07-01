Шестилетний сын Сергея Лазарева поучаствовал в фотосессии, как звезда — видео

|
Светлана Александрова
478

Никита ничуть не смущался под вспышками фотокамер и четко выполнял команды отца и фотографов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Сын Сергея Лазарева продолжает теснить своего знаменитого папу на ниве шоу-бизнеса. Певец опубликовал в своем Instagram видео с фотосессии, на которую приехал вместе с шестилетним Никитой.

На кадрах мальчик свободно позирует перед камерами в белоснежной футболке, черных шортах и кепке с очаровательной улыбкой с ямочками на лице. Звездный ребенок, не ломаясь, выполняет все просьбы и команды фотографов и отца.

Ранее поклонники Лазарева уже не раз отмечали, что у него подрастает будущий похититель женских сердец. Как уже рассказывал 5-tv.ru, Никита, как и его младшая сестра Анна, появились на свет от суррогатных матерей. Воспитывать малышей артисту, часто уезжающему на гастроли, помогает мама — Валентина Лазарева.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.44
0.49 79.19
0.20
Зосима Пчельник. Почему 2 июля не рекомендуется делать косметические проц...

Последние новости

0:59
Зосима Пчельник. Почему 2 июля не рекомендуется делать косметические процедуры
0:45
Утечка мазута произошла на юге Мурманской области — фото
0:25
Поправки к Конституции поддержали 77,84% россиян — обработано 85% протоколов
0:20
«Хочется быть красивой»: Ольга Бузова перенесла операцию
0:10
Девушке-волонтеру сделали предложение во время голосования по поправкам
23:55
Шестилетний сын Сергея Лазарева поучаствовал в фотосессии, как звезда — видео

Сейчас читают

«Душа замирает»: Ирина Шейк в полупрозрачном нижнем белье влюбила в себя фанатов
Фотограф Пугачевой обнародовал снимок почти лысой Лолиты
Парад планет 2020: как увидеть Сатурн, Юпитер и Марс без телескопа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок