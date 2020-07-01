Шестилетний сын Сергея Лазарева поучаствовал в фотосессии, как звезда — видео
Никита ничуть не смущался под вспышками фотокамер и четко выполнял команды отца и фотографов.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Сын Сергея Лазарева продолжает теснить своего знаменитого папу на ниве шоу-бизнеса. Певец опубликовал в своем Instagram видео с фотосессии, на которую приехал вместе с шестилетним Никитой.
На кадрах мальчик свободно позирует перед камерами в белоснежной футболке, черных шортах и кепке с очаровательной улыбкой с ямочками на лице. Звездный ребенок, не ломаясь, выполняет все просьбы и команды фотографов и отца.
Ранее поклонники Лазарева уже не раз отмечали, что у него подрастает будущий похититель женских сердец. Как уже рассказывал 5-tv.ru, Никита, как и его младшая сестра Анна, появились на свет от суррогатных матерей. Воспитывать малышей артисту, часто уезжающему на гастроли, помогает мама — Валентина Лазарева.
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