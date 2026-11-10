Просто убиралась: женщина случайно нашла в морозилке матери тело младенца

Испанка убиралась в кладовке и нашла в морозильнике матери тело ребенка

Жуткую находку обнаружила женщина в морозильной камере своей умершей матери — в ней хранилось тело младенца. Об инциденте сообщил местный портал La Region.

Жительница испанского Аллариса убиралась в кладовке и наткнулась на старый прибор, принадлежавший ее маме. Открыв его, она увидела, что внутри лежат останки ребенка. После проведенной экспертизы было установлено, что малыш появился на свет на сроке 32-34 недели, а умер около 20 лет назад.

Сейчас делом занимаются полицейские. Они уже поговорили с теми, кто знал семью, и отправили образцы ДНК в лабораторию Мадрида. Правоохранители таким образом хотят выяснить биологических родителей малыша.

Кроме того, все необходимые документы переданы в суд, а следствию предстоит выяснить, как именно погиб ребенок. Но даже если смерть ребенка имела насильственный характер, никого наказать не получится — срок давности по такому преступлению уже истек.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина жестоко расправился с матерью своей сожительницы и ее двухлетним ребенком, после чего спрятал тело малыша в холодильнике. Самой женщине удалось избежать гибели — она выпрыгнула из окна квартиры. После случившегося убийца скрылся.

В преступлении подозревается местный учитель математики. Позже его задержали в поселке Дружная Горка в Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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