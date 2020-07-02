🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июля, растущая Луна в Скорпионе накладывает печать страсти на все действия и помыслы людей.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июля, растущая Луна в Скорпионе накладывает печать страсти на все действия и помыслы людей. Некоторые Тельцы почувствуют искру при встрече со старым другом, а Львам звезды советуют ослабить хватку.
♈ Овен
Этот день потребует от вас веры в невозможное и перехода к активным действиям. Внимательно приглядитесь, кто из вашего окружения сможет поспособствовать вашему росту. На личном фронте звезды обещают мир и гармонию.
Космический совет: верьте в невозможное и переходите к активным действиям.
♉ Телец
Любовь и романтика — главный лейтмотив этого дня. Некоторые могут почувствовать сегодня пробежавшую искру при встрече со старым другом. Вы любите или просто влюблены? Время покажет. Прислушайтесь к себе, но избегайте поспешных решений.
Космический совет: избегайте поспешных решений.
♊ Близнецы
Иногда мы соглашаемся на меньшее, потому что не верим, что заслуживаем лучшего или потому что убеждены, что Вселенная играет не в нашей команде. Спойлер для Близнецов: на горизонте появилось что-то большее и лучшее. Вопрос: готовы ли вы отпустить то, что больше не позволяет вам развиваться? Сегодня вы можете обнаружить, что двери, которые всегда были закрыты, теперь открываются.
Космический совет: Вселенная играет на вашей стороне.
♋ Рак
Страх быть отвергнутым мешает вам жить полной жизнью? Настало время прекратить строить из себя новичка, поверить в свои мечты и сделать следующий большой шаг. Вопросы «как» и «почему» оставьте Высшим силам. Когда мы живем в соответствии с их грандиозным планом, наш путь порой кажется нам странным.
Космический совет: живите полной жизнью.
♌ Лев
Этот день может оказаться для вас довольно сложным. Вы можете почувствовать, что действительность работает не в вашу пользу, несмотря на все ваши усилия. Вместо того, чтобы давить на поток, ослабьте хватку, позвольте жизни раскрыть вам грандиозный план. Драма и предательство на личном фронте могут еще больше подтолкнуть вас к «кроличьей норе». Не поддавайтесь желанию закрыться от всех.
Космический совет: ослабьте хватку.
♍ Дева
Сегодня вам предстоит убить еще одного дракона на пути к заветной цели и приблизиться к финишу. Поверьте, что Вселенная — ваш соучастник в этом путешествии. На личном фронте, однако, может возникнуть конфликт. Забудьте о своей потребности всегда оставаться правым и послушайте, что говорят другие.
Космический совет: время убивать драконов.
♎ Весы
Снимите с себя плащ-невидимку, возьмите в руки микрофон и поделитесь своим посланием с миром. Некоторые из вас сегодня поймают вдохновение с станут лидером.
Космический совет: вы рождены, чтобы сиять.
♏ Скорпион
Иногда сдаться — не значит потерпеть поражение. Это может быть актом активного сотрудничества со Вселенной. Поверьте, все, что вам нужно, придет к вам в тот момент, когда это будет необходимо. На личном фронте, однако, вы можете столкнуться с проблемами. Не стесняйтесь говорить свою правду.
Космический совет: сдайтесь.
♐ Стрелец
Некоторые из вас, вероятно, испытают сегодня драгоценный момент возврата в царство любви и романтических отношений. Это правда, что в прошлом ничего не получалось, но вы развивались, и ваш партнер тоже. Прислушайтесь, что говорит об этой ситуации ваш инстинкт.
Космический совет: прошлое может вернуться в лучшем виде.
♑ Козерог
Вы находитесь на верном пути. Продолжайте стремиться стать лучше в том, что вы делаете каждый день, но не зацикливайтесь на идее совершенства. Принятие потерь и неудач в конечном итоге откроет вам путь к успеху.
Космический совет: практика, практика и еще раз практика.
♒ Водолей
Время вспомнить о любви к себе, Водолей. Она поможет вам обрести уверенность и предпринять смелые шаги в профессиональной сфере. Вы готовы двигаться вперед, несмотря на страхи, с внутренним знанием, что победа в конечном итоге будет вашей.
Космический совет: радикальная любовь к себе является магическим ингредиентом.
♊ Рыбы
Сегодня вам стоит взять на вооружение мантру: «меньше беспокойства и больше доверия» и забыть о необходимости быть всегда правым. Попробуйте прислушаться к тому, что говорят другие люди. Вы не сможете сосредоточиться на том, что действительно важно, если пойдете на поводу у своего эго.
Космический совет: прислушайтесь к окружающим.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля.
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