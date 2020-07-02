🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

|
Василий Заика
479

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июля, растущая Луна в Скорпионе накладывает печать страсти на все действия и помыслы людей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июля, растущая Луна в Скорпионе накладывает печать страсти на все действия и помыслы людей. Некоторые Тельцы почувствуют искру при встрече со старым другом, а Львам звезды советуют ослабить хватку.

♈ Овен

Этот день потребует от вас веры в невозможное и перехода к активным действиям. Внимательно приглядитесь, кто из вашего окружения сможет поспособствовать вашему росту. На личном фронте звезды обещают мир и гармонию.

Космический совет: верьте в невозможное и переходите к активным действиям.

♉ Телец

Любовь и романтика — главный лейтмотив этого дня. Некоторые могут почувствовать сегодня пробежавшую искру при встрече со старым другом. Вы любите или просто влюблены? Время покажет. Прислушайтесь к себе, но избегайте поспешных решений.

Космический совет: избегайте поспешных решений.

♊ Близнецы

Иногда мы соглашаемся на меньшее, потому что не верим, что заслуживаем лучшего или потому что убеждены, что Вселенная играет не в нашей команде. Спойлер для Близнецов: на горизонте появилось что-то большее и лучшее. Вопрос: готовы ли вы отпустить то, что больше не позволяет вам развиваться? Сегодня вы можете обнаружить, что двери, которые всегда были закрыты, теперь открываются.

Космический совет: Вселенная играет на вашей стороне.

♋ Рак

Страх быть отвергнутым мешает вам жить полной жизнью? Настало время прекратить строить из себя новичка, поверить в свои мечты и сделать следующий большой шаг. Вопросы «как» и «почему» оставьте Высшим силам. Когда мы живем в соответствии с их грандиозным планом, наш путь порой кажется нам странным.

Космический совет: живите полной жизнью.

♌ Лев

Этот день может оказаться для вас довольно сложным. Вы можете почувствовать, что действительность работает не в вашу пользу, несмотря на все ваши усилия. Вместо того, чтобы давить на поток, ослабьте хватку, позвольте жизни раскрыть вам грандиозный план. Драма и предательство на личном фронте могут еще больше подтолкнуть вас к «кроличьей норе». Не поддавайтесь желанию закрыться от всех.

Космический совет: ослабьте хватку.

♍ Дева

Сегодня вам предстоит убить еще одного дракона на пути к заветной цели и приблизиться к финишу. Поверьте, что Вселенная — ваш соучастник в этом путешествии. На личном фронте, однако, может возникнуть конфликт. Забудьте о своей потребности всегда оставаться правым и послушайте, что говорят другие.

Космический совет: время убивать драконов.

♎ Весы

Снимите с себя плащ-невидимку, возьмите в руки микрофон и поделитесь своим посланием с миром. Некоторые из вас сегодня поймают вдохновение с станут лидером.

Космический совет: вы рождены, чтобы сиять.

♏ Скорпион

Иногда сдаться — не значит потерпеть поражение. Это может быть актом активного сотрудничества со Вселенной. Поверьте, все, что вам нужно, придет к вам в тот момент, когда это будет необходимо. На личном фронте, однако, вы можете столкнуться с проблемами. Не стесняйтесь говорить свою правду.

Космический совет: сдайтесь.

♐ Стрелец

Некоторые из вас, вероятно, испытают сегодня драгоценный момент возврата в царство любви и романтических отношений. Это правда, что в прошлом ничего не получалось, но вы развивались, и ваш партнер тоже. Прислушайтесь, что говорит об этой ситуации ваш инстинкт.

Космический совет: прошлое может вернуться в лучшем виде.

♑ Козерог

Вы находитесь на верном пути. Продолжайте стремиться стать лучше в том, что вы делаете каждый день, но не зацикливайтесь на идее совершенства. Принятие потерь и неудач в конечном итоге откроет вам путь к успеху.

Космический совет: практика, практика и еще раз практика.

♒ Водолей

Время вспомнить о любви к себе, Водолей. Она поможет вам обрести уверенность и предпринять смелые шаги в профессиональной сфере. Вы готовы двигаться вперед, несмотря на страхи, с внутренним знанием, что победа в конечном итоге будет вашей.

Космический совет: радикальная любовь к себе является магическим ингредиентом.

♊ Рыбы

Сегодня вам стоит взять на вооружение мантру: «меньше беспокойства и больше доверия» и забыть о необходимости быть всегда правым. Попробуйте прислушаться к тому, что говорят другие люди. Вы не сможете сосредоточиться на том, что действительно важно, если пойдете на поводу у своего эго.

Космический совет: прислушайтесь к окружающим.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.44
0.49 79.19
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:50
Остались только щепки: Видео обрушения гигантского здания в Нью-Йорке
3:27
Раздетый по пояс Нагиев потроллил себя и пожаловался на возраст — видео
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
2:50
Кого из российских кинодеятелей пригласили стать академиками «Оскара»?
2:23
Итоги голосования по поправкам в Конституцию после обработки 97% протоколов
2:14
Жаркие пляски в коралловом платье: Как Сотникова отметила свой день рождения?

Сейчас читают

Зосима Пчельник. Почему 2 июля не рекомендуется делать косметические процедуры
«Думала, спасут и на этот раз»: Вдова Проскурина о неожиданной смерти актера
Вдова Проскурина рассказала о причине смерти звезды «Жестокого романса»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок