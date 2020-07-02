🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июля, растущая Луна в Скорпионе накладывает печать страсти на все действия и помыслы людей. Некоторые Тельцы почувствуют искру при встрече со старым другом, а Львам звезды советуют ослабить хватку.

♈ Овен

Этот день потребует от вас веры в невозможное и перехода к активным действиям. Внимательно приглядитесь, кто из вашего окружения сможет поспособствовать вашему росту. На личном фронте звезды обещают мир и гармонию.

Космический совет: верьте в невозможное и переходите к активным действиям.

♉ Телец

Любовь и романтика — главный лейтмотив этого дня. Некоторые могут почувствовать сегодня пробежавшую искру при встрече со старым другом. Вы любите или просто влюблены? Время покажет. Прислушайтесь к себе, но избегайте поспешных решений.

Космический совет: избегайте поспешных решений.

♊ Близнецы

Иногда мы соглашаемся на меньшее, потому что не верим, что заслуживаем лучшего или потому что убеждены, что Вселенная играет не в нашей команде. Спойлер для Близнецов: на горизонте появилось что-то большее и лучшее. Вопрос: готовы ли вы отпустить то, что больше не позволяет вам развиваться? Сегодня вы можете обнаружить, что двери, которые всегда были закрыты, теперь открываются.

Космический совет: Вселенная играет на вашей стороне.

♋ Рак

Страх быть отвергнутым мешает вам жить полной жизнью? Настало время прекратить строить из себя новичка, поверить в свои мечты и сделать следующий большой шаг. Вопросы «как» и «почему» оставьте Высшим силам. Когда мы живем в соответствии с их грандиозным планом, наш путь порой кажется нам странным.

Космический совет: живите полной жизнью.