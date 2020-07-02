Рекордная посещаемость: Как голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло за рубежом

По поправкам в Конституцию РФ голосовали в среду и за рубежом. В большинстве стран мира открылись свыше 250 участков. На них действовали российские правила безопасности — процесс волеизъявления прошел с соблюдением всех санитарных норм. Подробнее смотрите в репортаже Виталия Чащухина.

Впечатляющие очереди на входе в российские посольства и генконсульства. Так голосует Лондон. Также массово голосует «русский Берлин». Цепочка из желающих проголосовать растянулась на несколько кварталов. И это при том, что в Германии, как и других странах, обычный рабочий день.

Найти время даже в плотном графике и прийти, не взирая на возраст — вот это по-нашему.

Для тех, кто в море — выездное голосование. Экипаж трубопрокладочного судна «Академик Черский», пришвартованного сейчас в германском порту, в полном составе голосует досрочно.

Еще дальше, по ту сторону океана, связь с Родиной тоже не растеряна.

«Сегодняшний день — решающий, в том числе для каждого из нас, в том числе и для меня. По сути дела, мы определяем, какой мы видим нашу страну», — отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. .

254 участка в 144 странах мира — для россиян, живущих за рубежом были созданы все условия для голосования. Посольство РФ в Берлине, так же как и другие наши диппредставительства за рубежом, становится избирательным участком во время самых голосований: будь то выборы президента, депутатов Госдумы или голосование по поправкам в Конституцию.

С той лишь разницей, что в этот раз все должно было проходить не просто чисто, а кристально чисто во всех отношениях. С безопасной дистанцией друг от друга, но не дистанцируясь от того, что происходит в стране.

«Я думаю это долг каждого гражданина прийти сюда, и я остаюсь русской, хотя долгое время уже не живу в России, поэтому решила воспользоваться своим правом и проголосовать», — отметила жительница Испании.

Особенное отношение к этим поправкам ощущается в Прибалтике, так уж сложилось, что именно эта часть Европы — самая густонаселенная русскими, многие из них, как Ольга Комарова, попали сюда еще во времена СССР, по целевому направлению.

«Я горжусь, что я русская, я очень люблю свою Родину. Так случилось, что уже более 40 лет живу в Латвии. Конечно, для меня очень важна поддержка пенсионеров, как будущее для страны — укрепление государства и государственной власти», — рассказала жительница Латвии Ольга Комарова.

Тысячи проголосовавших за рубежом граждан России, что стало своего рода рекордом, учитывая, что среди них все по тем же санитарным причинам в этот раз не было ни одного туриста.

Как ранее писал 5-tv.ru, последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21.00 по московскому времени. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершено. Явка на голосование по поправкам составила 65%.