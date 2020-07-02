«Повод для радости и гордости»: Жуков выложил фото с детьми и задумался о семейных ценностях

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Светлана Александрова
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Солист поп-группы «Руки Вверх!» принял участие в флешмобе ко Дню Семьи, Любви и Верности.

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Фото, видео: Instagram @sezhukov

В преддверии приближающегося дня святых Петра и Февронии, который отмечается в России как Дня Семьи, Любви и Верности солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков задумался о семейных ценностях. 44-летний артист и отец четверых детей решил принять участие в флэшмобе #благодарямоейсемье в Instagram и поделился с подписчиками, чему научился у своей семьи.

«1. Можно оставаться влюбленным в свою жену и спустя 14 лет после знакомства! 2. Какой бы интересной ни была твоя работа, нет ничего лучше, чем возвращаться домой к любимым. 3. Большая семья — это не только большие хлопоты, но и больше поводов для радости и гордости!» — написал Жуков.

Instagram @sezhukov

На снимке певец, его 33-летняя жена Регина — бывшая солистка группы «ВИА Сливки» Мишель, и трое детей — дочь Ника и мальчики Энджел и Мирон позируют босиком в белых одеждах на террасе. Жуков призвал своих фанатов пересмотреть семейные фото, подумать о любимых и тоже присоединиться к акции.

«Серега Жуков — красавчик в плане заботы о своей семье. Приятно на вас смотреть!»

«Какая у вас красивая семья!»

«Хороший, надежный коллектив».

«Пойду пересмотрю наши фоточки», — пишут в комментариях пользователи.

Регина Бурд — вторая жена Сергея Жукова. Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, он в течение пяти лет был женат на дочери Бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Елене Добындо. У них есть общая дочь Александра, которой сейчас 19 лет. Девушка живет в США и выступала вместе с отцом на сцене, когда он приезжал с туда с концертами.

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