Сергей Жуков показал свою повзрослевшую «американскую дочь»

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков показал публике, как выросла и повзрослела его «американская дочь». 18-летняя Александра живет в США с мамой, первой женой Жукова Еленой Добындо, и видится с отцом не часто. Под снимком с дочерью, который музыкант выложил на своей странице в Instagram, он поместил трогательное обращение к девушке.

«Доченька! Счастье — это провести новогодние каникулы вместе, даже на другом конце света! Увидимся уже в мае!», — написал Жуков.

Instagram @sezhukov

Поклонники активно обсуждают, на кого похожа Александра. Одним кажется, что девочка — копия отца, другие, наоборот, считают, что с папой у нее нет вообще ничего общего и ребенок пошел в маму. Однако все признают, что девушка очень красива.

«Настоящая русская красавица»;

«У красивых родителей красивые дети»;

«Папина копия»;

«Красивая доченька, но на вас не похожа», — пишут комментаторы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у Сергея Жукова, кроме Александры, есть еще трое детей. В 2007 году музыкант женился на бывшей солистке группы «Сливки» Регине Бурд. Она родила ему дочь Нику (ей сейчас 11 лет) и двух сыновей — Энджела и Мирона. Младшему осенью исполнилось 5.