На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мухаммада Гаджиметова

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У трехлетнего ребенка — врожденный порок сердца. Ему требуется дорогостоящее лечение.

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Фото, видео: 5-tv.ru

На «Пятом канале» День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить сообщение на номер 7195 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Детские сердца» мы собираем деньги для трехлетнего Муххамада из Дагестана. У мальчика — врожденный порок сердца. Малышам с такой серьезной патологией нельзя бегать, прыгать, быть активными. Такие обычные детские шалости провоцируют приступ, который ребенок может уже не пережить. Исправить врожденный порок Мухаммада могут только в Германии — но операция стоит огромных денег.

Часть из которых семья смогла собрать, не хватает чуть больше трех миллионов рублей. Сейчас от этого зависит жизнь маленького мальчика. И помочь ему можно только всем вместе.

Мурад Магомедов продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Инге Ондар. 

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