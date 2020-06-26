Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Инги Ондар

Эфирная новость 26

У маленькой девочки тяжелейшее заболевание — острый лимфобластный лейкоз.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала маленькая Инга. У девочки — острый лимфобластный лейкоз, ей срочно требуется лекарство из-за границы. Купить его можно только за свой счет, но стоит препарат один миллион 320 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Подари жизнь» четыре миллиона 14 тысяч 227 рублей. Спасибо вам!

Ранее 5-tv.ru сообщал об итогах акции «День добрых дел» для Риты Андриевской.

Тема:
День Добрых Дел
25 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Инги Ондар
19 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Риты Андриевской
18 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Риты Андриевской
12 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анфисы Специальной
11 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Анфисы Специальной
5 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мии Козыревой
4 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мии Козыревой
29 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Матрюхиной
28 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Матрюхиной
22 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для для Саши Архипова

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