Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Инги Ондар
У маленькой девочки тяжелейшее заболевание — острый лимфобластный лейкоз.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала маленькая Инга. У девочки — острый лимфобластный лейкоз, ей срочно требуется лекарство из-за границы. Купить его можно только за свой счет, но стоит препарат один миллион 320 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет.
На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Подари жизнь» четыре миллиона 14 тысяч 227 рублей. Спасибо вам!
Ранее 5-tv.ru сообщал об итогах акции «День добрых дел» для Риты Андриевской.
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