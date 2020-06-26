Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Инги Ондар

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала маленькая Инга. У девочки — острый лимфобластный лейкоз, ей срочно требуется лекарство из-за границы. Купить его можно только за свой счет, но стоит препарат один миллион 320 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Подари жизнь» четыре миллиона 14 тысяч 227 рублей. Спасибо вам!

Ранее 5-tv.ru сообщал об итогах акции «День добрых дел» для Риты Андриевской.