Центризбирком подвел промежуточные итоги голосования по поправкам в Конституцию

Обработка бюллетеней в Центризбиркоме в эти минуты еще продолжается. Официальные итоги всенародного голосования по поправкам в Конституцию обнародуют сегодня днем. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать: россияне сделали свой выбор — и этот выбор в пользу внесения изменений в главный документ страны.

В правительстве уже заявили: затягивать с принятием поправок не намерены, все нормы Конституции, а это около сотни новых законов, вступят в силу уже в ближайшее время. В Центризбиркоме работает наш корреспондент Ксения Солдатова.

Основной день голосования в Центризбиркоме плавно перетек в рабочую ночь. Цифры на табло и информационных экранах здесь обновляются в режиме реального времени. Результаты пока предварительные, но уже понятно: во всех российских регионах большинство жителей высказались за поправки в Конституцию. И сомнений в том, что такая поддержка реальна, нет. Процедура была максимально прозрачной. Об заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Безопасность, доступность, прозрачность. Это гарантирует совместная работа, которая гарантирует достоверность результатов. и, как следствие, легитимность. Сейчас идет подсчет голосов. Мы уже показывали, что все процедуры идут максимально корректно. Не знаю, если могут быть какие-то исключения, то мы о них быстро узнаем», — подчеркнула Памфилова.

Голоса сейчас продолжают обрабатывать. Но уже ясно, что в некоторых регионах изменения в основной закон поддержали практически единогласно. Около 90% «за» в Башкортостане, на Ставрополье, в Крыму и краснодарском крае. Выборы впервые длились целых семь дней, в течение которых за безопасностью следили наблюдатели и полиция.

«Для этих целей было привлечено 185 тысяч личного состава территориальных органов, МИД, 14 тысяч наших коллег из федеральной службы войск национальной гвардии. Как всегда на подобных мероприятиях, мы активно привлекаем и общественное формирование», — подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

За все время проведения голосования не было выявлено серьезных нарушений. Как рассказала глава ЦИК, сигналы если и поступали, то чаще оказывались фейками. Были, например, неудачные попытки двойного голосования.

«Жалоб, еще раз хочу повторить, которые требуют рассмотрения на заседании ЦИК, так и не поступило. На сей момент их нет. Также еще раз отмечу: мы предпринимаем меры, направленные на недопущение двойного голосования. Как я уже говорила и ранее, все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены. Голоса будут учтены так, как и полагается. Один. Попыток можно сделать несколько, но голос будет засчитан один», — пояснила Памфилова.

С внедрением самих новых норм в Госдуме затягивать не намерены, чтобы избиратели скорее ощутили эффект от предложений, за которые голосовали.

«Назрела ситуация, когда мы многое можем поменять, в том числе вот законодательство о здравоохранении, точно нужен новый закон о культуре. Порядка сотни законов нам нужно будет принимать уже именно в развитии Конституции. Бюджет, конечно, будет формироваться с учетом всех норм», — рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников.

Новшества коснутся и волонтеров. Их особый статус — это одна из предложенных поправок.

«Здорово, что нам удалось сделать голосование народным и каждый мог стать соорганизатором, такого еще не было, в других странах я таких кейсов нигде не знаю. Каждый желающий принял участие в организации голосования,», — отметил глава совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Все семь дней, что шло голосование, добровольцы рассказывали об изменениях в основ закон, работали наблюдателями на участках. И даже выступили с инициативой- повсеместно внедрить прошедшее электронное голосование.

«Ко мне обратились группа студентов из Плехановского университета, у них сейчас идут экзамены и для них эта форма голосования была удобная и они считают, хорошо бы использовать ее в будущем», — сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Активно голосовали и вооруженных силах. Там с военной точностью отчитались: явка составила 99,991%. В целом по России, цифры будут ниже. Но главное: как и обещали, поправки внесут, если их одобрит большинство избирателей. И оно, судя по всему, набирается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центризбиркоме обработали уже 99% бюллетеней. К этому часу цифры таковы: «за» проголосовали 78%, «против» — 21%.