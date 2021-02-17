Комикс о советских женщинах в годы ВОВ разрывают на полках в Японии

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Комикс-манга под названием «У войны не женское лицо» стал необычайно популярным в стране Восходящего солнца.

Фото, видео: Скрин манга "У войны не женское лицо", 5-tv.ru

Подвиг советских женщин в годы Великой Отечественной неожиданно покорил сердца японцев. В стране Всоходящего солнца стремительно набирает популярность комикс-манга «У войны не женское лицо». Он основан на одноименном сборнике рассказов белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Впервые манга появилась на полках японских магазинов в апреле прошлого года, а сейчас стала настоящим дефицитом. Люди пытаются приобрести издание с рук через интернет. Такую всенародную любовь к комиксу объяснить легко, считают журналисты. В доступной и привычной для жителей Японии форме показаны все тяготы войны, которые пришлось преодолевать женщинам. А что такое горе потери и радость победы — понятно каждому, независимо от национальности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что единственный в России Центр манги и комиксов открылся в Санкт-Петербурге.

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