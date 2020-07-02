Лера Кудрявцева растрогала своих подписчиков в Instagram умилительным видео, на котором ее двухлетний внук Лева нежно обнимает и целует свою тетю Машу — дочь телеведущей, которая младше его на три месяца.

«Скоро, наверное, у меня здесь будет „мамская“ лента, но это видео должно быть здесь! Внук целует дочь. Ну типа племянник целует тетку. Да, да у нас так», — подписала ролик Кудрявцева.

Instagram @leratv

Фанаты телеведущей пришли в восторг от трогательной сцены, но некоторые сначала слегка запутались в сложных семейных связях звезды. Но дело в том, что Лера вышла замуж за барабанщика группы «Ласковый май», когда ей было всего 18 лет, и в том же году родила сына Жана, которому недавно исполнилось 30. В мае 2018 года у 47-летней знаменитости появился внук, а в августе она сама родила дочь Марию от своего третьего мужа — хоккеиста Игоря Макарова.

«Тетя что-то очень серьезная, у нее племянник не забалует».

«Настоящий маленький мужичок, сразу видно».

«Какая милота! Лерочка, какая вы счастливая, и доча и внук само очарование!»

«Милашечки такие!»

«Такие сладкие пупсики»

«Вкусняшки!» — комментируют видео подписчики.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сейчас Кудрявцева со всей семьей отдыхает на одном из курортов Краснодарского края. На днях по многочисленным просьбам подписчиков она познакомила их со своей красавицей-невесткой.