«Милашечки такие!» — Кудрявцева показала, как ее внук нежно целует ее дочь
На видео, которое телеведущая выложила в соцсети, двухлетний Лева нежно целует свою полуторагодовалую тетю Машу.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Лера Кудрявцева растрогала своих подписчиков в Instagram умилительным видео, на котором ее двухлетний внук Лева нежно обнимает и целует свою тетю Машу — дочь телеведущей, которая младше его на три месяца.
«Скоро, наверное, у меня здесь будет „мамская“ лента, но это видео должно быть здесь! Внук целует дочь. Ну типа племянник целует тетку. Да, да у нас так», — подписала ролик Кудрявцева.
Фанаты телеведущей пришли в восторг от трогательной сцены, но некоторые сначала слегка запутались в сложных семейных связях звезды. Но дело в том, что Лера вышла замуж за барабанщика группы «Ласковый май», когда ей было всего 18 лет, и в том же году родила сына Жана, которому недавно исполнилось 30. В мае 2018 года у 47-летней знаменитости появился внук, а в августе она сама родила дочь Марию от своего третьего мужа — хоккеиста Игоря Макарова.
«Тетя что-то очень серьезная, у нее племянник не забалует».
«Настоящий маленький мужичок, сразу видно».
«Какая милота! Лерочка, какая вы счастливая, и доча и внук само очарование!»
«Милашечки такие!»
«Такие сладкие пупсики»
«Вкусняшки!» — комментируют видео подписчики.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сейчас Кудрявцева со всей семьей отдыхает на одном из курортов Краснодарского края. На днях по многочисленным просьбам подписчиков она познакомила их со своей красавицей-невесткой.
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