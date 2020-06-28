«Красавица»: Лера Кудрявцева показала свою невестку
Телеведущая выполнила обещание, данное подписчикам несколько дней назад.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram показала жену старшего сына Жана Ленюка. Телеведущая выложила снимок в сторис. Таким образом Кудрявцева выполнила свое обещание познакомить поклонников с близкой родственницей.
«Моя любимая невестка-красавица», — подписала снимок знаменитость, сопроводив подпись смайликом с поцелуйчиками.
Телеведущая вместе со своей дочкой и семьей старшего сына отдыхает сейчас на одном из курортов Краснодарского края.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева похвасталась снимками старшего сына и внука.
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