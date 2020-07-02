Не менее 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме — кадры с места
По предварительным данным, сейчас люди остаются заблокированы в шахте.
Фото: Twitter @GIS_Breaking
Не менее 50 человек погибли в результате оползня на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, располагающего подтвержденной у местных властей информацией. По предварительным данным, в настоящий момент еще множество людей остаются заблокированными в шахте.
На месте происшествия дежурят спасатели. В Twitter появились первые кадры с места инцидента, на которых видны последствия случившегося оползня.
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