Не менее 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме — кадры с места

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, сейчас люди остаются заблокированы в шахте.

Не менее 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме — кадры с места

Фото: Twitter @GIS_Breaking

Не менее 50 человек погибли в результате оползня на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, располагающего подтвержденной у местных властей информацией.  По предварительным данным, в настоящий момент еще множество людей остаются заблокированными в шахте.

На месте происшествия дежурят спасатели. В Twitter появились первые кадры с места инцидента, на которых видны последствия случившегося оползня. 

Twitter @GIS_Breaking

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере девять человек стали жертвами мощного наводнения в Йемене. Среди них пятеро детей. Их унесло течением. Об этом сообщают власти страны. 

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