Не менее 50 человек погибли в результате оползня на нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, располагающего подтвержденной у местных властей информацией. По предварительным данным, в настоящий момент еще множество людей остаются заблокированными в шахте.

На месте происшествия дежурят спасатели. В Twitter появились первые кадры с места инцидента, на которых видны последствия случившегося оползня.

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