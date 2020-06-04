Не менее девяти человек погибли в Йемене из-за проливных дождей

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Улучшения ситуации пока не предвидится. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни усиление ливней.

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Фото, видео: AFP, 5-tv.ru

Тема:
Погода

По меньшей мере девять человек стали жертвами мощного наводнения в Йемене. Среди них пятеро детей. Их унесло течением. Об этом сообщают власти страны. Потоп вызвали проливные дожди, которые пришли из соседнего Омана. И для людей они стали полной неожиданностью: на Ближнем Востоке осадки в таком количестве — большая редкость.

Улицы городов ушли под воду — затоплены первые этажи домов, некоторые под напором потока и вовсе обрушились. Серьезный ущерб нанесен сельхозугодьям. Улучшения ситуации пока не предвидится — синоптики прогнозируют в ближайшие дни усиление ливней.

А на севере Норвегии несколько часов назад завершилась масштабная спасательная операция. В городе Альта оползень уничтожил целую улицу — восемь домов снесло прямо в море. Чудом никто не пострадал. Экстренные службы успели эвакуировать местных жителей. Однако полицейские на всякий случай прочесывают местность, чтобы убедиться, что все люди покинули квартал.

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