ТОП-5 имен женщин, которые становятся успешными бизнес-леди

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Валентин Черников
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Именологи знают, какие дамы притягивают удачу в коммерческих делах и по жизни выходят победительницами.

ТОП-5 имен женщин, которые становятся успешными бизнес-леди

Фото: www.globallookpress.com © Andrey Arkusha

Предприимчивость, способность вести дела и самостоятельно зарабатывать деньги — не приобретенное качество, а талант, дарованный многим от рождения. В этом уверены именологи. Специалисты считают, что такими данными наделяет человека уготованное ему имя. В одинаковой степени это относится и к мужчинам, и к женщинам. 5-tv.ru назвал пять имен дам, у которых есть все, чтобы стать успешными бизнес-леди.

Елена — женственная и притом волевая особа. Она терпелива, но рвется вперед к покорению вершин и никогда не останавливается на достигнутом. Деньги любят ее и притягиваются как магнит, когда она берется за дело.

Природа подарила Ольге большую жизненную силу в сочетании с положительной энергетикой. Она не из тех, кто идет по головам ради коммерческого успеха. Но это не мешает даме его добиваться. Эта дама не полагается на других и сама вершит свою судьбу.

Активность, независимость и упрямство помогают Татьяне достигать поставленные цели. Она целенаправленно и с легкостью идет к мечте. С древнегреческого имя означает «учредительница». Возможно, поэтому среди его носительниц много видных бизнес-леди.

Наталье во всех делах сопутствует удача. Она смела, умна и умеет подбирать нужных людей в любом процессе. В этой ей помогает прирожденное очарование. Не удивительно, что обладательницы таких качеств часто находят себя в бизнесе.

Успех в работе и деньгах не менее часто сопутствует Анне. Она упорна и трудолюбива, вдобавок проницательна и может похвастаться хорошей интуицией. Носительница этого имени верно находит себе дорогу, в конце которой ее почти всегда ожидают большие выгоды.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 мужских имен, обладатели которых «высасывают соки» из женщин.

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