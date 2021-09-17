ТОП-5 мужских имен, обладатели которых «высасывают соки» из женщин

Согласитесь, что в вашей жизни присутствовало мужское имя, с которым связана неприятная история. После общения с обладателями этих имен понимаешь, что они буквально высосали из вас все соки. Какие имена чаще всего носят энергетические вампиры, рассказывает 5-tv.ru.

Петр

Прекрасное мужское имя, подумаете вы. Прочное и непоколебимое. Но несмотря на то, что это имя носили такие великие люди, как Петр I и первый папа римский, лучше соблюдать дистанцию в общении с ними. Мужчины с именем Петр редко проявляются свои эмоции, чем нередко обижают окружающих, а особенно восприимчивых людей.

В плане отношений Петр подойдет той девушке, которая не против быть зависимой от мужчины, ведь он любит контролировать все процессы. Петр никогда не выберет в качестве партнера властную и независимую женщину, ему нужна слабая личность. Он привык быть лидером во всех смыслах. Кроме того, Петр крайне не романтичен.

Геннадий

Геннадий уверен в себе и открыт, легко существует в обществе, но предпочитает не выделяться. С первого взгляда мужчина с таким именем может показаться честным и простым, как пять копеек, но это не так. Геннадий обладает высоким интеллектом и хорошо скрывает свою настоящую сущность. Такие мужчины очень скрытные и хитрые.

Когда Геннадий найдет свою вторую половину, его защитная оболочка милого мужчины разрушится через некоторое время. Он начнет изводить свою избранницу мелкими придирками, а когда она начнет протестовать этому, обязательно сделает ее виноватой.

Валерий

Сначала Валерий кажется идеальным мужчиной: внимательный, добрый и галантный. В первые месяцы отношений кажется, что он идеальный и лучше его нет, но вскоре Валерий начинает проявлять себя. Мужчина с таким именем не готов идти на уступки и нарушать свою зону комфорта.

Он нередко проявляет эгоизм и может не интересоваться жизнью свой второй половинки за пределами дома. Когда отношения уже близятся к свадьбе, Валерий пускает в ход тяжелую артиллерию и может начать запугивать, чтобы добиться желаемого.

Игорь

У Игоря такой же сложный характер, как и его имя: трудно понять, хорошее оно или нет. При знакомстве с обладателем этого имя складывается впечатление, что он очень открытый и веселей человек. В обществе об Игоре говорят только в положительном ключе, но его настоящий характер начинает проявляться только спустя год знакомства.

Игорь начинает проявлять сильную ревность, эгоизм и чувство собственного превосходства над партнершей. Из-за его отрицательных черт в отношениях у Игоря постоянно возникают ссоры.

Давид

Красивое имя и вроде, Давид обладает неплохими мужскими качествами: упорство, мужественность и сила. Но его язык — его главный враг. Давид ничего не держит в себе — он все говорят прямо и открыто. Если ему что-то не понравится, он не станет скрывать это и выскажет свои недовольства в лицо.

Женщина рядом с Давидом нередко испытывает на себе агрессию и даже может услышать оскорбления в свой адрес. В этом случае им движет эгоизм: мужчина просто не понимает, что может сильно обидеть человека.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 причин, почему иностранцы не хотят жениться на россиянках.