«Артистов юзают!»: Пригожин сравнил звезд эстрады с крепостными

Продюсер Иосиф Пригожин сравнил российских артистов с крепостными. Такое выражение он употребил в интервью изданию «Собеседник.ru».

Супруг певицы Валерии пожаловался на то, что звезд используют для организации громких событий, а их гонорары присваивают другие. Чиновники отчитываются о выплатах артистам, но деньги до выступавших не доходят. В том числе этим, по его словам, объясняется желание многих из них в дополнительной финансовой поддержке, о которой не так давно говорил Пригожин.

«Артистов юзают! Нам говорят: приходите, а мы в телевизионном эфире покажем вашу песню. А бабки себе забирают. И когда по телевизору представители государства смотрят эфир и видят артистов, они понимают: дело сделано — все же оплачено. Но кто положил деньги в карман, никто не знает», — уверяет продюсер.

Пригожин привел в пример и песенные фестивали, в жюри часто оказываются известные артисты. По его словам, за это они также не получают денег, как и участники фестивалей, которые вынуждены привозить свои коллективы и аппаратуру за собственный счет. При этом на все вышеперечисленное власти выделяют средства.

«Во всем мире артистам за участие в фестивалях, за телевизионные эфиры платят деньги. Наши же работают как крепостные. Только два артиста сказали в свое время: „Халявы не будет!“ — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились», — уверен Пригожин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасло от краха брак Пригожина и Валерии, по словам самого продюсера.