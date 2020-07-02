Волочкова хочет, чтобы ее дело о поездке в монастырь рассматривалось в Москве

Анастасия Волочкова пожелала перенести в Москву разбирательство по поездке в село Дивеево. Правозащитники балерины оформили ходатайство в местный районный суд, с аналогичной инициативой выступил водитель звезды, который также стал фигурантом административного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

Анастасия Волочкова 29 июня проникла на территорию закрытого на карантин села Дивеево. По ее словам, ничего противозаконного она не делала — просто приехала помолиться в Серафимо-Дивеевский монастырь и окунуться в его святые источники.

Другое мнение у местных властей, которые обвиняют скандальную балерину в умышленном нарушении введенных из-за эпидемиологической ситуации ограничений. Из-за вспышки коронавируса монастырь и село были переведены на карантин. 11 июня ограничения с монастыря сняли, но село все еще остается закрытым для туристов.

Тем не менее Волочкова все-таки проникла на его территорию, причем, по словам губернатора Нижегородской области, окольными путями с помощью знакомых среди местных жителей. А когда полицейские попытались вразумить балерину, она покрыла их отборной руганью.