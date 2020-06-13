Анна Седокова выложила безумно романтичное фото с возлюбленным

Анна Седокова впервые после частичного снятия ограничительных мер встретилась со своей второй половинкой — баскетболистом Янисом Тиммой. Жарким летним днем они вместе катались на катере. Об этом пишет Утро.ру.

Во время прогулки влюбленные сделали милую совместную фотографию, которую Седокова выложила в свой Instagram. На снимке певица и баскетболист одеты по-пляжному: он — в шортах, она — в красном купальнике, подчеркивающем формы.

Instagram @annasedokova

Поклонники сразу же отметили, как хорошо Седокова и Тимма смотрятся вместе:

«Пара безумно красивая»;

«Красивые такие»;

«Такие солнышки»;

«Какие вы милые» — умилялись фанаты.

При этом один из комментаторов отметил, что певица набрала вес, и предположил, что она может быть беременна:

«Не беременна? Пополнела».

Недавно Седокова представила клип о разлуке «Теплее», созданный в самоизоляции. Ролик представляет собой нарезку кадров, в которых люди общаются через различные приложения для видеосвязи. В удаленных съемках поучаствовали фанаты артистки, а также звезды: Анатолий Цой, Миша Марвин, DJ Smash и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анна Седокова выложила пикантную фотографию из ванной.