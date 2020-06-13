Анна Седокова выложила безумно романтичное фото с возлюбленным
Экс-солистка «ВИА Гры» прокатилась на катере с бойфрендом.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Анна Седокова впервые после частичного снятия ограничительных мер встретилась со своей второй половинкой — баскетболистом Янисом Тиммой. Жарким летним днем они вместе катались на катере. Об этом пишет Утро.ру.
Во время прогулки влюбленные сделали милую совместную фотографию, которую Седокова выложила в свой Instagram. На снимке певица и баскетболист одеты по-пляжному: он — в шортах, она — в красном купальнике, подчеркивающем формы.
Поклонники сразу же отметили, как хорошо Седокова и Тимма смотрятся вместе:
«Пара безумно красивая»;
«Красивые такие»;
«Такие солнышки»;
«Какие вы милые» — умилялись фанаты.
При этом один из комментаторов отметил, что певица набрала вес, и предположил, что она может быть беременна:
«Не беременна? Пополнела».
Недавно Седокова представила клип о разлуке «Теплее», созданный в самоизоляции. Ролик представляет собой нарезку кадров, в которых люди общаются через различные приложения для видеосвязи. В удаленных съемках поучаствовали фанаты артистки, а также звезды: Анатолий Цой, Миша Марвин, DJ Smash и другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анна Седокова выложила пикантную фотографию из ванной.
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