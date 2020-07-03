Жена Янина, прикованного к инвалидной коляске после инсульта, снялась голой в клипе

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Алиса Старжевская
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Дарья Клюшникова строит карьеру певицы в то время, как ее муж, звезда сериала «Клуб», проходит реабилитацию.

Жена Янина, прикованного к инвалидной коляске после инсульта, снялась голой в клипе

Фото: Instagram @yaninadaria

Дарья Клюшникова представила на суд поклонникам клип песни «Тай на меня», сообщает Starhit.ru. Жена молодого и перспективного актера Алексея Янина из сериала «Клуб», который в 2015 году неожиданно перенес инсульт и был прикован к инвалидной коляске, строит карьеру певицы. Артист проходит сложнейшую реабилитацию, а его супруга занимается музыкой и у воспитывает их общего ребенка.

Клип вышел весьма провокационным — в основном потому, что Дарья большую часть времени находится в кадре в открытых нарядах и нижнем белье, а то и вовсе обнаженной. 

Не всем пришлось по нраву такое творчество. Если часть комментаторов под видео поздравляют и хвалят Дарью, то другие ее откровенно хейтят.

«Как круто! Невероятно страстная Дарья с ярко выраженной индивидуальностью! Ну очень эффектно!»

«Молодец девочка, не останавливайся!»

«Как-то в голове не соотносятся то, что она и мама, и вроде пока еще жена, на фоне вот такой пошлятины», — пишут на Youtube.

Недовольство поведением Дарьи вызывает непростая ситуация в ее личной жизни. После инсульта мужа, когда Алексея пришлось искусственно вводить в кому и проводить сложнейшую операцию, она самостоятельно ухаживала за супругом. Но сейчас этим занимается его мама, а сама Дарья вместе с сыном съехала из дома.

Ранее 5-tv.ru писал о праздновании 37-летия Алексея Янина, после которого мать актера поделилась последней информацией об успехах сына в реабилитации. По ее словам, он уже немного говорит и пытается самостоятельно передвигаться.

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