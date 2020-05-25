«Встает и улыбается»: звезда сериала «Клуб» пошел на поправку после тяжелого инсульта

Звезда сериала «Клуб», молодой и перспективный актер Алексей Янин, перенесший тяжелый инсульт, наконец, пошел на поправку. Об этом в своем Facebook сообщила мама артиста Ольга Янина.

Настоящая трагедия в семье знаменитости случилась весной 2015 года. Веселого и, на первый взгляд, здорового 32-летнего Алексея вдруг разбил инсульт. Его состояние было настолько тяжелым, что медики были вынуждены погрузить пациента в искусственную кому и сделать трепанацию черепа. Но к сожалению, тот самый момент, когда удаление гематомы могло избавить актера от тяжелых последствий, был все-таки упущен. Молодой мужчина оказался прикован к инвалидной коляске.

Несмотря на это родственники и друзья Янина не отчаялись, а бросили все усилия на борьбу за жизнь и здоровье любимого человека. Вскоре, интенсивная терапия и постоянные тренировки дали свои результаты: сегодня Алексей может самостоятельно переворачиваться с боку на бок, садиться, держать ложку, жевать твердую еду и даже пробует разговаривать.

«Успехи и откаты, новые навыки и движения... И дома, и в различных реабилитационных центрах ежедневные занятия с утра до вечера. У Леши есть желание жить и работать. <...> Он много занимается на тренажерах. Сейчас уже встает, улыбается. Он может сказать мне приятные ласковые слова. Порой гладит меня, обнимает. Это дорогого стоит», — поделилась с поклонниками артиста его любимая мама.

Facebook / Поможем Алексею Янину

К слову, Алексея также поддерживают его супруга Дарья и маленький сын. Девушка дарит мужу всю любовь и нежность, на которую только способна.

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