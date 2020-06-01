Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в Подмосковье

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в собственном доме в Подмосковье.

Как стало известно 5-tv.ru, информация о происшествии поступила в дежурную часть Высоковского отдела МВД в воскресение, 31 мая, в 18.18 по московскому времени. В заявлении сообщалось, что ЧП произошло в доме номер 14 на улице Мичурина в городе Высоковск.

Выехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия тело пауэрлифтера с огнестрельным ранением головы. Также было найдено ружье.

По словам свидетелей и родственников убитого, трагедии предшествовала ссора 55-летнего спортсмена с 33-летней супругой Юлией. Известно, что пара проживала в доме вместе с ребенком. В целом семью характеризуют положительно. Однако в последние три месяца чета постоянно выясняла отношения.

Так, накануне произошедшего супруги повздорили, Юлия забрала ребенка и уехала к маме. Утром 31 мая мужчина отправил несколько СМС-сообщений жене и старшему сыну Евгению от предыдущих отношений с просьбой его простить. Прочитав написанное, наследник тут же поехал к отцу, заподозрив неладное.

Зайдя в дом Евгений обнаружил тело спортсмена. Юноша немедленно вызвал бригаду медиков и полицию.

По данным правоохранителей, обнаруженное ружье не было зарегистрировано в едином реестре. Ранее мужчина приобретал похожее оружие, однако утилизировал его еще в конце 2019 года. О существовании найденного охотничьего обреза не догадывались ни жена убитого, ни сын.

В настоящий момент по факту случившегося проводится досудебная проверка.

Андрей Трайбер — неоднократный чемпион мира по пауэрлифтингу. Спортивную карьеру мужчина начал довольно поздно — выйдя на пенсию по выслуге лет в органах внутренних дел. Несмотря на это, Андрею удалось добиться поразительных побед в спорте, вероятно потому, что он и ранее уделял внимание здоровому образу жизни. Последние несколько лет Трайбер работал в качестве главного тренера в спортивном клубе «Атлет».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Крыму нашли тело шестилетней девочки, пропавшей после рыбалки с отцом.