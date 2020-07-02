«Буду одна со всеми детьми»: Порошина высказалась об отце сына

Актриса Мария Порошина высказалась об отце своего пятого ребенка в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Звезда экрана отметила, что не поддерживает с ним связь. Его имя она до сих пор держит в тайне.

Порошина родила сына Андрея полтора года назад. По слухам, от актера Ярослава Бойко. Известно, что Бойко и Порошина два года гастролировали вместе, живя в одной гостинице и проводя много времени друг с другом. Сами же они отвергают, что у них когда-либо был роман. Согласно другой фанатской версии, отцом мальчика выступил иностранец. Известно лишь, что бывший муж Марии актер Илья Древнов не имеет отношения к этому ребенку.

«Спустя пять месяцев после нашего развода с Ильей я забеременела. Это было абсолютно неожиданно в ситуации незамужества и начавшихся отношений. И, конечно же, ребенок должен был родиться. Потому что я люблю детей. И, потом, я узнала, что у меня будет мальчик. Я приняла эту ситуацию, что буду одна со всеми детьми», — цитирует актрису сайт Teleprogramma.pro.

Многодетная мать также отметила, что к рождению Андрея причастен актер Алексей Гуськов. По ее словам, она снималась в одном сериале с его супругой Лидой Вележевой. Та сказала Порошиной, что ее муж собирается в паломническую поездку на гору Афон — крупнейшее в мире средоточие православного монашества на северо-восточном побережье Греции. Для православных верующих всего мира это одно из главных святых мест, оно почитается как земной Удел Богородицы.

«Лида сказала: „А пусть Леша помолится, чтобы у тебя мальчик родился“. И он помолился. Так и случилось», — сказала Порошина.

От Бревнова Мария воспитывает троих дочерей: 14-летнюю Серафиму, 10-летнюю Аграфену и четырехлетнюю Глафиру. Ее старшая дочь — 24-летняя Полина родилась в браке с Гошей Куценко.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Мария Порошина развелась с Гошей Куценко.