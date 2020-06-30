Пережили даже выкидыш: Почему Мария Порошина развелась с Гошей Куценко?

Актриса Мария Порошина раскрыла детали своего развода с первым мужем, коллегой по цеху, Гошей Куценко. В эфире передачи Бориса Корчевникова она описала всю историю своего романа и отношений со знаменитым артист ом.

По ее словам, вначале будущий муж казался ей несерьезным, она не придавала его ухаживаниям большого значения. Однако он всегда вызывал у нее восхищение своим чувством юмора.

«Он был какой-то несерьезный, но потом я поняла, что-то между нами происходит. Он был всегда рядом. Приглашал гулять. Придумывал совместные проекты», — рассказала Порошина.

Вместе им пришлось пройти через многое, в том числе бывали времена и безденежья. Самым тяжелым стал момент, когда актриса потеряла ребенка на раннем сроке беременности. Куценко, по ее словам, тогда очень ее поддерживал.

«Это была трагедия. Когда она случилась, Гоша утешал меня. Полина родилась не сразу, прошло несколько лет. Я была готова лишиться профессии, института, лишь бы родить», — вспоминает артистка.

Совместная дочь, Полина, появилась у пары позже. Но и малышка не смогла удержать счастье в лоне семьи. Расстались супруги из-за измены Куценко. Впрочем, Мария до сих пор об этом говорит осторожно и не желает причинить боль своему бывшему.

«У него появилась другая, он мне изменил. В какой-то момент Гоша сам признался. Все рассказал. Он был честен. Вот такой у него случился приступ доверия», — рассказала актриса.

После расставания актерам удалось сохранить дружеские отношения. Сегодня Мария искренне рада за успех Куценко и называет его своим ангелом-хранителем.

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