Не успели отгреметь новости о назначении Сергея Шнурова генеральным продюсером канала RTVI, как стало известно о выпуске нового клипа «Ленинграда». О премьере клипа «Photo сессия» сообщил его режиссер Даниил Величко на странице в Instagram.

«Ребят… сам в шоке!» — емко охарактеризовал внезапные новости Величко и напомнил, что премьера состоится уже через несколько часов, в ночь на 3 июля.

Instagram @dvelichko

Судя по выложенным отрывкам из будущего видео, клип будет соответствовать традициям последних лет от «Ленинграда»: интересные женские образы, нецензурная лексика, запоминающийся мотив, качественная съемка.

Главных героинь клипа две — в качестве музы и мотиватора полной девушки выступает известный блогер и жена олигарха Ивана Стрешинского, Наталья Давыдова. Она же «тетя Мотя», которая прославилась своим увлечение ЗОЖ и ПП, а также демократичным стилем общения с подписчиками.

По словам Давыдовой-Стрешинской, пригласил ее на съемки лично Даниил Величко, попросив в клипе учить вторую героиню работать не над фигурой, а исправлять карму и настраиваться на исполнение желаний.

Первыми на эксклюзивные новости отреагировали подписчики Величко.

«Это супер! Ждем»;

«Ну все, рождается новый „Бондарчук"»;

«Впервые с нетерпением жду клип гр. Ленинград», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова на назначение генеральным продюсером RTVI, где он сменил на посту Алексея Пивоварова.