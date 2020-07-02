В Тверской области найден искареженный Mercedes хоккеиста Михаила Анисина

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Виктория Андреева
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Автомобиль протаранил столб электропередач. Водитель скрылся с места ДТП.

В Тверской области найден искареженный Mercedes хоккеиста Михаила Анисина

Фото: ТАСС / Артем Коротаев

Mercedes «поющего» российского хоккеиста Михаила Анисина снес столб линии электропередач в поселке Козлово, Тверской области. Разбитый автомобиль обнаружили местные жители.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, ЧП произошло накануне вечером. По свидетельству очевидцев, за несколько часов до происшествия спортсмена видели в местном продуктовом магазине, где тот якобы покупал алкоголь. Однако пояснить, был ли сам Анисин в момент ДТП за рулем автомобиля, жители не смогли. Но добавили, что водитель Mercedes вскрылся с места сразу после аварии, оставив в багажнике хоккейные клюшки.

Позже ситуацию прокомментировал отец Михаила Анисина, легендарный хоккеист сборной СССР, трехкратный чемпион Мира, восьмикратный чемпион СССР Вячеслав Михаилович.

По его словам, в день, когда произошло ДТП, спортсмен улетел в Москву по срочным делам, что, вероятно, снимает со спортсмена все подозрения. Мужчина также отметил, что не знает, кто именно мог воспользоваться автомобилем в отсутствие хоккеиста.

Обстоятельства инцидента уточняются. Правоохранители организовали поиски Михаила Анисина.

Михаил Анисин — российский хоккеист, нападающий, воспитанник ЦСКА. За долгие годы спортивной карьеры успел поиграть за многие клубы, в том числе, и заграничные, в связи с чем в узких кругах получил прозвище «путешественник».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль на полной скорости влетел в кафе на северо-востоке Санкт-Петербурга.

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