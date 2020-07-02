Круче, чем в «Такси»: Инструкторы «Формулы-1» дали мастер-класс сотрудникам ГИБД
Сочинские автоинспекторы получили уроки лучших водителей мирового уровня.
Закрыть
Смотрите также:
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru
Сочинские полицейские теперь могут выполнять трюки в стиле героев французской киноэпопеи «Такси». Навыки экстремального вождения они отработали на трассе «Формулы-1». Инструкторы мирового класса показали сотрудникам ГИБДД, как на скорости входить в повороты и блокировать машины нарушителей.
Трасса сочинского автодрома знаменита своими поворотами в 90 градусов, что очень напоминает городские условия. Только ограничение на автодроме не действует, так что скорости были гораздо выше разрешенных 60 километров в час.
Читайте также
64%
0.08 79.52
0.33
Нашли ошибку?