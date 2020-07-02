Круче, чем в «Такси»: Инструкторы «Формулы-1» дали мастер-класс сотрудникам ГИБД

Сочинские полицейские теперь могут выполнять трюки в стиле героев французской киноэпопеи «Такси». Навыки экстремального вождения они отработали на трассе «Формулы-1». Инструкторы мирового класса показали сотрудникам ГИБДД, как на скорости входить в повороты и блокировать машины нарушителей.

Трасса сочинского автодрома знаменита своими поворотами в 90 градусов, что очень напоминает городские условия. Только ограничение на автодроме не действует, так что скорости были гораздо выше разрешенных 60 километров в час.