Вице-президент Morgan Stanley сбил пешехода в центре Москвы

Вице-президент Morgan Stanley Андрей Колокольников сбил пешехода в центре Москвы. Предварительно, инцидент произошел в зоне пешеходного перехода.

По информации 5-tv.ru, мужчина с ребенком переходил Большую Грузинскую улицу, когда его ударил Mercedes бизнесмена. Известно, что ребенок не пострадал. Мужчина получил несколько синяков.

По уточненным данным, Колокольников лично вызвал «скорую помощь» и помог пострадавшему.

Обстоятельства выясняются.