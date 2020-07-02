Вице-президент Morgan Stanley сбил пешехода в центре Москвы
По предварительной информации, инцидент произошел в зоне пешеходного перехода.
Фото: URA.RU/TASS
Вице-президент Morgan Stanley Андрей Колокольников сбил пешехода в центре Москвы. Предварительно, инцидент произошел в зоне пешеходного перехода.
По информации 5-tv.ru, мужчина с ребенком переходил Большую Грузинскую улицу, когда его ударил Mercedes бизнесмена. Известно, что ребенок не пострадал. Мужчина получил несколько синяков.
По уточненным данным, Колокольников лично вызвал «скорую помощь» и помог пострадавшему.
Обстоятельства выясняются.
Читайте также
+21° 755 мм рт. ст.
60%
60%
70.52
0.08 79.52
0.33
0.08 79.52
0.33
Нашли ошибку?