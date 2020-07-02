Вице-президент Morgan Stanley сбил пешехода в центре Москвы

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Светлана Шевченко
Срочная новость 161

По предварительной информации, инцидент произошел в зоне пешеходного перехода.

Вице-президент Morgan Stanley сбил пешехода в центре Москвы

Фото: URA.RU/TASS

Вице-президент Morgan Stanley Андрей Колокольников сбил пешехода в центре Москвы. Предварительно, инцидент произошел в зоне пешеходного перехода.

По информации 5-tv.ru, мужчина с ребенком переходил Большую Грузинскую улицу, когда его ударил Mercedes бизнесмена. Известно, что ребенок не пострадал. Мужчина получил несколько синяков.

По уточненным данным, Колокольников лично вызвал «скорую помощь» и помог пострадавшему.

Обстоятельства выясняются.

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Вице-президент Morgan Stanley сбил пешехода в центре Москвы

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