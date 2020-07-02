Дочери Малафеева проведут судебно-психиатрическую экспертизу
Такое решение принял Куйбышевский районный суд Петербурга по делу о распространении наркотиков.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов
Дочери экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева 16-летней Ксении проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Петербурга по делу о распространении наркотиков, удовлетворив тем самым ходатайство следствия.
По информации 5-tv.ru, девушка помещена в стационар для прохождения необходимого обследования.
«Постановление вынесено в рамках предварительного следствия. Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное приобретение и распространение наркотиков)», — говорится в релизе суда.
Инцидент с Ксенией произошел в марте 2020 года. По версии следствия, девушка была задержана на продаже нескольких таблеток экстази.
Ксения является дочерью футболиста от первого брака. Марина Малафеева трагически погибла 17 марта 2011 года в страшном ДТП на проспекте Савушкина в Петербурге. В прессе не раз появлялись слухи о том, что Ксения является трудным подростком, который не раз доставлял неприятности семье.
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