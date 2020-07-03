Как изменятся правила посещения «Петергофа» и «Царского села» из-за коронавируса

Эфирная новость 47

Знаменитые петербургские музеи-заповедники возобновили работу, однако в несколько измененном режиме.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

В пятницу в Петербурге открываются сады и парки музеев-заповедников. Накануне в русском Версале — Петергофе — запустили знаменитые фонтаны. Правда, без торжеств и зрителей. Полсезона фонтанная столица провела в тишине. Наконец, ее снова накрыло шумом брызг.

Перед кассами фонтанного заповедника наносят разметку, но практически все они так и останутся закрыты. Билеты теперь продают через интернет. Посетителям советуют подготовиться к новым порядкам.

В Царском селе, где тоже готовятся открыть турникеты, масочные правила считают факультативными. Под открытым небом можно обойтись и без средств защиты. Но дворцово-парковый этикет все равно серьезно изменится.

Как встретят первых посетителей, узнал корреспондент Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что музеи Московского Кремля уже с 3 июля возобновят работу. Туристы вновь могут посетить Оружейную палату и храмы на Соборной площади.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.52
0.08 79.52
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:37
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой — видео
7:19
Выпускники российских школ начали сдавать ЕГЭ
7:10
Россияне назвали желаемый размер семейного дохода
7:03
«Ветреная женщина»: Басков страстно поцеловал Федункив на съемках клипа
6:44
Счет шел на минуты: Счастливая история спасения ребенка сотрудниками ГИБДД в Петербурге
6:37
Тысячи людей остались без света в Красноярском крае из-за шторма

Сейчас читают

ТОП-5 советов, которые помогут победить бессонницу и спать крепко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок