Как изменятся правила посещения «Петергофа» и «Царского села» из-за коронавируса

В пятницу в Петербурге открываются сады и парки музеев-заповедников. Накануне в русском Версале — Петергофе — запустили знаменитые фонтаны. Правда, без торжеств и зрителей. Полсезона фонтанная столица провела в тишине. Наконец, ее снова накрыло шумом брызг.

Перед кассами фонтанного заповедника наносят разметку, но практически все они так и останутся закрыты. Билеты теперь продают через интернет. Посетителям советуют подготовиться к новым порядкам.

В Царском селе, где тоже готовятся открыть турникеты, масочные правила считают факультативными. Под открытым небом можно обойтись и без средств защиты. Но дворцово-парковый этикет все равно серьезно изменится.

Как встретят первых посетителей, узнал корреспондент Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что музеи Московского Кремля уже с 3 июля возобновят работу. Туристы вновь могут посетить Оружейную палату и храмы на Соборной площади.