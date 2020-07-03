Как изменятся правила посещения «Петергофа» и «Царского села» из-за коронавируса
Знаменитые петербургские музеи-заповедники возобновили работу, однако в несколько измененном режиме.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
В пятницу в Петербурге открываются сады и парки музеев-заповедников. Накануне в русском Версале — Петергофе — запустили знаменитые фонтаны. Правда, без торжеств и зрителей. Полсезона фонтанная столица провела в тишине. Наконец, ее снова накрыло шумом брызг.
Перед кассами фонтанного заповедника наносят разметку, но практически все они так и останутся закрыты. Билеты теперь продают через интернет. Посетителям советуют подготовиться к новым порядкам.
В Царском селе, где тоже готовятся открыть турникеты, масочные правила считают факультативными. Под открытым небом можно обойтись и без средств защиты. Но дворцово-парковый этикет все равно серьезно изменится.
Как встретят первых посетителей, узнал корреспондент Ян Воскресенский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что музеи Московского Кремля уже с 3 июля возобновят работу. Туристы вновь могут посетить Оружейную палату и храмы на Соборной площади.
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