Бегом на экскурсию! Когда можно будет купить билеты в музеи Кремля?

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В связи с постепенным снятием ограничений в столице постепенно возобновляют работы культурные учреждения.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Музеи Московского Кремля уже с 3  июля возобновят работу. Туристы вновь могут посетить Оружейную палату и храмы на Соборной площади. Осмотр организован строго по сеансам, а билеты надо покупать заранее - на сайте.

Экскурсии - только для групп не более пяти человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 6 июля в Санкт-Петербурге будет снят ряд ограничений и заработают такие общественные места как государственные музеи и учреждения культуры, бассейны, фитнес-центры, бани и банные комплексы. Исключения коснутся тех мест, которые располагаются в торгово-развлекательных комплексах.

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