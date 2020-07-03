Бегом на экскурсию! Когда можно будет купить билеты в музеи Кремля?
В связи с постепенным снятием ограничений в столице постепенно возобновляют работы культурные учреждения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Музеи Московского Кремля уже с 3 июля возобновят работу. Туристы вновь могут посетить Оружейную палату и храмы на Соборной площади. Осмотр организован строго по сеансам, а билеты надо покупать заранее - на сайте.
Экскурсии - только для групп не более пяти человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 6 июля в Санкт-Петербурге будет снят ряд ограничений и заработают такие общественные места как государственные музеи и учреждения культуры, бассейны, фитнес-центры, бани и банные комплексы. Исключения коснутся тех мест, которые располагаются в торгово-развлекательных комплексах.
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