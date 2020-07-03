🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июля, растущая Луна в Стрельце подсказывает самые нестандартные решения давно мучивших вопросов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июля, растущая Луна в Стрельце вселяет в людей невероятную энергию и подсказывает решения сложных вопросов. Лучше всего провести день за изучением чего-то нового и анализом своих внутренних побуждений.

♈ Овен

Овны, прекратите строить из себя бедную овечку, плывущую по течению. Возьмите, наконец, себя в руки и займите позицию лидера. Судьба только в ваших руках! Никто не в праве принимать решения за вас и указывать. Пробудите в себе огненную стихию, которой вы подвластны.

Космический совет: управляйте своей судьбой.

♉ Телец

Тельцы, что если ваши слова — это заклинания, способные не только влиять, но и направлять вашу жизнь? Вы бы говорили более осмотрительно, если бы знали, что создаете свою реальность? Подумайте об этом, когда в очередной раз захотите пожаловаться на все вокруг. Мыслите позитивно и говорите только добрые и светлые слова.

Космический совет: запомните, вы сами строите свою реальность посредством слов.

♊ Близнецы

Близнецы, кажется, что последние несколько дней вы чувствуете себя несчастными. Почему? Необходимо найти корень проблемы, чтобы подобрать к ней решение. Разберитесь в себе. Не стоит в ближайшие выходные уходить в отрыв, лучше посвятите свободное время самоанализу.

Космический совет: устраните причину, которая вам не дает жить спокойно.

♋ Рак

Раки, что произойдет, если мы будем жить в мире без границ? Мы сами попадем в пространство истощения, которое лишит нас возможности служить себе или окружающим. Сегодня звезды просят вас установить определенные границы даже для тех, кого вы любите, и не погружаться с головой в чужую драму.

Космический совет: держитесь на расстоянии от чужих проблем.

♌ Лев

Львы, что если идеи, которые нас посещают, не случайны? Что если они приходят с более высокого уровня сознания? Сегодня звезды просят вас обратить внимание на знаки, которые посланы вам свыше, поскольку они открывают путь к тому, что вы должны создать в течение следующих шести месяцев.

Космический совет: присмотритесь к сигналам Вселенной.

♍ Дева

Девы, вам не хватает любви, той романтики, от которой словно бабочки порхают в животе. Когда вы в последний раз ходили на свидание, робели при улыбке избранника и целый вечер выбирали наряд на выход? Пора вспомнить все эти волнительные ощущения и погрузиться в омут чувств.

Космический совет: окунитесь в новый роман.

♎ Весы

Весы, если вы уже долгое время не можете найти идеального партнера, этот совет идеально подойдет для вас. Напишите пять самых важных качеств возлюбленного на бумаге и отдайте это предложение Вселенной. Помните, чтобы призвать энергию чудес, вы должны верить, что таинственные силы существуют.

Космический совет: сотворите сами свое чудо.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня идеальный день, чтобы посвятить его саморазвитию и поиску чего-то нового. Побалуйте своего внутреннего искателя. Обратитесь в свою собственную библиотеку за ресурсами, чтобы изучать. Регистрация на виртуальный семинар или прослушивание подкастов — вот что вам сегодня поможет.

Космический совет: пробудите своего внутреннего исследователя.

♐ Стрелец

Стрельцы, наличие плана действий — это хорошо. Это поможет вам сосредоточиться на том, что важно, не отвлекая внимание. Однако не стоит всегда и во всем придерживаться намеченного порядка. Иногда ваша любовь к планированию приводит других в ужас. Не бойтесь ошибиться.

Космический совет: попробуйте провести день хаотично.

♑ Козерог

В любой момент у вас есть два варианта: жаловаться на то, что вы имеете, или работать по совершенствованию текущих положений дел. Первый вариант выбирают только слабаки. Если вы себя не причисляете к таким личностям, не вешайте нос и не бойтесь трудностей.

Космический совет: соберите волю в кулак.

♒ Водолей

Водолей, сегодня звезды просят вас поклоняться чувственным и духовным аспектам вашей личности и перестать терзать себя чувством вины. Вы должны любить себя, а не бесконечно упрекать в том, что сделано и не сделано. Кто, если не вы, сможет покорить мир?

Космический совет: научитесь любить себя, и тогда перед вами откроются все горизонты.

♊ Рыбы

Рыбы, у вас в жизни наступает период любви и романтики. Откройте свое сердце и позвольте себе испытывать чувства, которые вы постоянно прятали. Зачем что-то скрывать и губить этим жизнь? Иногда лучше быть более искренними со своими вторыми половинками.

Космический совет: прислушайтесь к сердцу.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

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