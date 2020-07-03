🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июля, растущая Луна в Стрельце вселяет в людей невероятную энергию и подсказывает решения сложных вопросов. Лучше всего провести день за изучением чего-то нового и анализом своих внутренних побуждений.

♈ Овен

Овны, прекратите строить из себя бедную овечку, плывущую по течению. Возьмите, наконец, себя в руки и займите позицию лидера. Судьба только в ваших руках! Никто не в праве принимать решения за вас и указывать. Пробудите в себе огненную стихию, которой вы подвластны.

Космический совет: управляйте своей судьбой.

♉ Телец

Тельцы, что если ваши слова — это заклинания, способные не только влиять, но и направлять вашу жизнь? Вы бы говорили более осмотрительно, если бы знали, что создаете свою реальность? Подумайте об этом, когда в очередной раз захотите пожаловаться на все вокруг. Мыслите позитивно и говорите только добрые и светлые слова.

Космический совет: запомните, вы сами строите свою реальность посредством слов.

♊ Близнецы

Близнецы, кажется, что последние несколько дней вы чувствуете себя несчастными. Почему? Необходимо найти корень проблемы, чтобы подобрать к ней решение. Разберитесь в себе. Не стоит в ближайшие выходные уходить в отрыв, лучше посвятите свободное время самоанализу.

Космический совет: устраните причину, которая вам не дает жить спокойно.

♋ Рак

Раки, что произойдет, если мы будем жить в мире без границ? Мы сами попадем в пространство истощения, которое лишит нас возможности служить себе или окружающим. Сегодня звезды просят вас установить определенные границы даже для тех, кого вы любите, и не погружаться с головой в чужую драму.

Космический совет: держитесь на расстоянии от чужих проблем.