🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июля, растущая Луна в Стрельце подсказывает самые нестандартные решения давно мучивших вопросов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июля, растущая Луна в Стрельце вселяет в людей невероятную энергию и подсказывает решения сложных вопросов. Лучше всего провести день за изучением чего-то нового и анализом своих внутренних побуждений.
♈ Овен
Овны, прекратите строить из себя бедную овечку, плывущую по течению. Возьмите, наконец, себя в руки и займите позицию лидера. Судьба только в ваших руках! Никто не в праве принимать решения за вас и указывать. Пробудите в себе огненную стихию, которой вы подвластны.
Космический совет: управляйте своей судьбой.
♉ Телец
Тельцы, что если ваши слова — это заклинания, способные не только влиять, но и направлять вашу жизнь? Вы бы говорили более осмотрительно, если бы знали, что создаете свою реальность? Подумайте об этом, когда в очередной раз захотите пожаловаться на все вокруг. Мыслите позитивно и говорите только добрые и светлые слова.
Космический совет: запомните, вы сами строите свою реальность посредством слов.
♊ Близнецы
Близнецы, кажется, что последние несколько дней вы чувствуете себя несчастными. Почему? Необходимо найти корень проблемы, чтобы подобрать к ней решение. Разберитесь в себе. Не стоит в ближайшие выходные уходить в отрыв, лучше посвятите свободное время самоанализу.
Космический совет: устраните причину, которая вам не дает жить спокойно.
♋ Рак
Раки, что произойдет, если мы будем жить в мире без границ? Мы сами попадем в пространство истощения, которое лишит нас возможности служить себе или окружающим. Сегодня звезды просят вас установить определенные границы даже для тех, кого вы любите, и не погружаться с головой в чужую драму.
Космический совет: держитесь на расстоянии от чужих проблем.
♌ Лев
Львы, что если идеи, которые нас посещают, не случайны? Что если они приходят с более высокого уровня сознания? Сегодня звезды просят вас обратить внимание на знаки, которые посланы вам свыше, поскольку они открывают путь к тому, что вы должны создать в течение следующих шести месяцев.
Космический совет: присмотритесь к сигналам Вселенной.
♍ Дева
Девы, вам не хватает любви, той романтики, от которой словно бабочки порхают в животе. Когда вы в последний раз ходили на свидание, робели при улыбке избранника и целый вечер выбирали наряд на выход? Пора вспомнить все эти волнительные ощущения и погрузиться в омут чувств.
Космический совет: окунитесь в новый роман.
♎ Весы
Весы, если вы уже долгое время не можете найти идеального партнера, этот совет идеально подойдет для вас. Напишите пять самых важных качеств возлюбленного на бумаге и отдайте это предложение Вселенной. Помните, чтобы призвать энергию чудес, вы должны верить, что таинственные силы существуют.
Космический совет: сотворите сами свое чудо.
♏ Скорпион
Скорпионы, сегодня идеальный день, чтобы посвятить его саморазвитию и поиску чего-то нового. Побалуйте своего внутреннего искателя. Обратитесь в свою собственную библиотеку за ресурсами, чтобы изучать. Регистрация на виртуальный семинар или прослушивание подкастов — вот что вам сегодня поможет.
Космический совет: пробудите своего внутреннего исследователя.
♐ Стрелец
Стрельцы, наличие плана действий — это хорошо. Это поможет вам сосредоточиться на том, что важно, не отвлекая внимание. Однако не стоит всегда и во всем придерживаться намеченного порядка. Иногда ваша любовь к планированию приводит других в ужас. Не бойтесь ошибиться.
Космический совет: попробуйте провести день хаотично.
♑ Козерог
В любой момент у вас есть два варианта: жаловаться на то, что вы имеете, или работать по совершенствованию текущих положений дел. Первый вариант выбирают только слабаки. Если вы себя не причисляете к таким личностям, не вешайте нос и не бойтесь трудностей.
Космический совет: соберите волю в кулак.
♒ Водолей
Водолей, сегодня звезды просят вас поклоняться чувственным и духовным аспектам вашей личности и перестать терзать себя чувством вины. Вы должны любить себя, а не бесконечно упрекать в том, что сделано и не сделано. Кто, если не вы, сможет покорить мир?
Космический совет: научитесь любить себя, и тогда перед вами откроются все горизонты.
♊ Рыбы
Рыбы, у вас в жизни наступает период любви и романтики. Откройте свое сердце и позвольте себе испытывать чувства, которые вы постоянно прятали. Зачем что-то скрывать и губить этим жизнь? Иногда лучше быть более искренними со своими вторыми половинками.
Космический совет: прислушайтесь к сердцу.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля.
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