Юг России атаковала марокканская саранча — видео
Нашествие насекомых происходит ежегодно. Битва за урожай идет в Волгоградской и Ростовской областях, в Калмыкии, Чечне и Дагестане.
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Фото, видео: ТАСС / Ольшанский Марк, 5-tv.ru
А в это время юг страны атакует марокканская саранча. Тысячи гектаров посевов уничтожены. Сразу в семи регионах России введен режим повышенной опасности из-за нашествия насекомых — битва за урожай идет в Волгоградской и Ростовской областях, в Калмыкии, Чечне и Дагестане.
За ситуацией в пострадавших регионах следит Мурад Магомедов
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