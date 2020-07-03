Юг России атаковала марокканская саранча — видео

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Нашествие насекомых происходит ежегодно. Битва за урожай идет в Волгоградской и Ростовской областях, в Калмыкии, Чечне и Дагестане.

Фото, видео: ТАСС / Ольшанский Марк, 5-tv.ru

А в это время юг страны атакует марокканская саранча. Тысячи гектаров посевов уничтожены. Сразу в семи регионах России введен режим повышенной опасности из-за нашествия насекомых — битва за урожай идет в Волгоградской и Ростовской областях, в Калмыкии, Чечне и Дагестане.

За ситуацией в пострадавших регионах следит Мурад Магомедов

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