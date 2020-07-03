Мобильные госпитали завершили работу в Дагестане
Выездные бригады военных медиков обслужили в труднодоступных районах полторы тысячи человек.
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Фото, видео: ТАСС / Салгереев Муса, 5-tv.ru
Военные медики завершили работу в полевых госпиталях Минобороны, развернутых в дагестанских Ботлихе и Буйнакске. Больше месяца врачи оказывали помощь местному населению. За это время выездные бригады обслужили полторы тысячи человек в труднодоступных районах. 200 инфицированных прошли полный курс лечения от коронавируса стационарно.
«Спасибо каждому из вас за то, что вы приехали, что в непривычной вам обстановке быстро сориентировались и с честью выполнили свой воинский долг», — подчеркнул ио главы муниципального района «Ботлихский район» Руслан Гамзатов.
Несколько дней уйдет на то, чтобы демонтировать конструкции, собрать вещи, оборудование и отправиться на место постоянной дислокации.
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