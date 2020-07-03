Двух мужчин заживо похоронило под завалами грунта в Ленобласти
Двое рабочих погибли при рытье колодца.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Обрушившийся грунт накрыл собой двух строителей во время рытья колодца. Инцидент произошел накануне в Ломоносовском районе Ленобласти.
Как уточняют источники 5-tv.ru, работники — выходцы из ближнего зарубежья, 1980 и 1990 года рождения. Их наняла хозяйка частного приусадебного участка. По данным регионального управления МЧС, с одного края вырытой ямы обрушился массивный кусок грунта. В тот момент гастарбайтеры находились на глубине семи метров. После случившегося наниматель вызвала спасателей.
Пострадавших пытались вызволить с помощью экскаватора на протяжении нескольких часов. На момент приезда расчетов МЧС строители не подавали признаки жизни. Из-за особенностей тяжелого грунта вытащить их из глубокой ямы долго не получалось. Стенки обваливались трижды, раз за разом засыпая рабочих. Ближе к ночи спасатели извлекли из ямы их тела.
Ранее 5-tv.ru писал, что тело младенца с этиловым спиртом в организме нашли на Сахалине.
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