Двух мужчин заживо похоронило под завалами грунта в Ленобласти

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Валентин Черников
Эксклюзив 131

Двое рабочих погибли при рытье колодца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Обрушившийся грунт накрыл собой двух строителей во время рытья колодца. Инцидент произошел накануне в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как уточняют источники 5-tv.ru, работники — выходцы из ближнего зарубежья, 1980 и 1990 года рождения. Их наняла хозяйка частного приусадебного участка. По данным регионального управления МЧС, с одного края вырытой ямы обрушился массивный кусок грунта. В тот момент гастарбайтеры находились на глубине семи метров. После случившегося наниматель вызвала спасателей.

Пострадавших пытались вызволить с помощью экскаватора на протяжении нескольких часов. На момент приезда расчетов МЧС строители не подавали признаки жизни. Из-за особенностей тяжелого грунта вытащить их из глубокой ямы долго не получалось. Стенки обваливались трижды, раз за разом засыпая рабочих. Ближе к ночи спасатели извлекли из ямы их тела.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело младенца с этиловым спиртом в организме нашли на Сахалине.

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Двух мужчин заживо похоронило под завалами грунта в Ленобласти

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