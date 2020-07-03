В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над полуторагодовалой девочкой

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Максим Чугункин
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Верховный суд вернул дело на рассмотрение из-за допущенных первой инстанцией процессуальных нарушений.

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над полуторагодовалой девочкой

Фото: Ведомости/ТАСС / Максим Стулов

В Татарстане Верховный суд отменил приговор по громкому делу, в рамках которого жителя Бугульмы подозревали в умышленном сексуальном насилии над собственной дочерью. Об этом сообщает РИА Новости.

История началась в 2019 году, когда медики скорой помощи приехали на вызов в частный дом. У полуторагодовалой девочки было кровотечение — после обследования у врача-гинеколога стало понятно, что малышке были нанесены травмы. Было возбуждено уголовное дело, отца обвинили в сексуальном насилии над собственным ребенком.

Показания мужа менялись с течением времени. Сначала подозреваемый заявлял, что травмировал девочку при смене памперса случайно. Затем — что «психанул» и выместил зло на ребенке после ссоры с супругой. Жена на суде защищала мужа.

13 апреля раойнный суд Бугульмы оправдал мужчину, так как не увидел достаточного числа доказательств его вины, то есть прямого умысла в совершении насилия. Государственное обвинение обжаловало приговор, и Верховный суд республики вернул его на рассмотрение в ту же инстанцию, но уже в другом составе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избитый оператор киногруппы Собчак раскрыл детали съемок в монастыре.

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