Салюты в честь «Городов трудовой доблести» прогремели в 20 городах России
Накануне указ о присвоении нового звания подписал президент России.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru
Грандиозные салюты этой ночью прозвучали в 20-ти городах. Так отпраздновали получение звания «Город трудовой доблести». Указ об этом накануне подписал Владимир Путин.
Присвоили звание городам, где в годы Великой Отечественной люди помогали ковать победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Там накануне прошли торжественные мероприятия, открывались памятники. А главными героями были ветераны и труженики тыла.
Накануне звание «Город трудовой доблести» получили Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
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