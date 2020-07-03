Салюты в честь «Городов трудовой доблести» прогремели в 20 городах России

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Накануне указ о присвоении нового звания подписал президент России.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Грандиозные салюты этой ночью прозвучали в 20-ти городах. Так отпраздновали получение звания «Город трудовой доблести». Указ об этом накануне подписал Владимир Путин.

Присвоили звание городам, где в годы Великой Отечественной люди помогали ковать победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Там накануне прошли торжественные мероприятия, открывались памятники. А главными героями были ветераны и труженики тыла.

Накануне звание «Город трудовой доблести» получили Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

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