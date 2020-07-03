Диспетчеры ростовского аэропорта были заняты болтовней во время опасного сближения самолетов

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Максим Чугункин
Эксклюзив 17

В результате халатности ответственных лиц лайнеры «Сибирь» и Emirates Airlines едва не столкнулись.

Диспетчеры ростовского аэропорта были заняты болтовней во время опасного сближения самолетов

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Диспетчеры ростовского аэропорта не следили за ситуацией в небе и были заняты отвлеченными разговорами. Такой вывод был сделан экспертной комиссией в отчете по результатам расследования инцидента в Ростове-на-Дону, с которым удалось ознакомиться 5-tv.ru.

В небе над Ростовом-на-Дону 10 июня едва не столкнулись два пассажирских самолета: Boeing компании Emirates Airlines летел из Осло в Дубай, а Airbus российской «Сибири» только набирал высоту после взлета.

Трагедии удалось избежать благодаря бдительности диспетчера, отвечавшего за другой сектор. В результате самолеты разошлись на расстоянии 150 метров друг от друга, и хотя пассажиры ничего не заметили, их жизнь висела на волоске.

Впереди предстоит тщательное расследование инцидента компетентными органами, очевидно, что допустившие такое опасное сближение диспетчеры понесут наказание. По мнению летчика-испытателя Вадима Базыкина, «это очень серьезный прецедент».

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