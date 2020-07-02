Что грозит диспетчерам, едва не допустившим столкновение самолетов над Ростовом-на-Дону?

Инцидент, произошедший в небе над Ростовом-на-Дону 10 июня, едва не закончился трагедией. Два пассажирских лайнера авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines приблизились друг к другу на опасное расстояние, которое чуть было не привело к столкновению. Ситуацию удалось спасти благодаря диспетчеру из другого сектора, который заметил потенциальное столкновение. Вместе с тем, ошибка его коллеги, в чьей зоне ответственности находились оба лайнера, могла стоить жизни пассажирам обоих воздушных судов.

Как сообщил заслуженный пилот России и летчик-испытатель Вадим Базыкин, диспетчер, который вовремя не заметил опасное сближение лайнеров, «стопроцентно» понесет наказание за свою оплошность. По словам Базыкина, любое, даже незначительное, расстояние в воздухе очень значимо, поэтому он назвал данный прецедент «серьезным».

«В воздухе все идет по максимальной вилке. То, что на земле мы считаем незначительным, в воздухе — это очень значимо. И вот эти дистанции — 150 метров или 2,5 км — для самолета на этих скоростях это секунды. Это очень серьезный прецедент. И, конечно, его будут разбирать, и, конечно, 100% там будет наказан диспетчер», — сказал летчик в беседе с 5-tv.ru.

Он также подчеркнул, что нарушителей, чуть было не допустивших катастрофу, ожидает «разбор по полной программе».

Действия диспетчеров уже разбирают в Росавиации. Установлено, что старший диспетчер нарушил регламент и не осуществлял надлежащий контроль за работой подчиненных и воздушной обстановкой.

Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с инцидентом над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, экипаж Emirates Airline на эшелоне 370 сообщил о срабатывании датчика системы предупреждения столкновения самолетов в то время, когда лайнер «Сибирь» набирал высоту с эшелона 180. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее 5-tv.ru писал, что 10 июня около шести часов вечера в небе над Ростовом едва не столкнулись Airbus A320, вылетевший из Ростова в Москву, и Boeing 777, следовавший из Осло в Дубай. Катастрофы удалось избежать благодаря своевременным действиям диспетчера смежного сектора, который заметил потенциальное развитие конфликтной ситуации и обратил на это внимание своего коллеги, в чьей зоне ответственности находились оба лайнера. Тот спустя шесть секунд принял меры по недопущению опасного сближения и столкновения.