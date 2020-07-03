Михаил Мурашко назвал срок возвращения к полноценной жизни после пандемии

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Яна Вахрушева
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В понятие «полноценная жизнь» глава министерства подразумевает восстановление всех привычных сфер жизни.

Михаил Мурашко назвал срок возвращения к полноценной жизни после пандемии

Фото: ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Возвращение к полноценной жизни в России после спада пандемии коронавируса может восстановиться не раньше февраля 2021-го, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко 3 июля, сообщили IZ.RU. Под «полноценной жизнью» подразумевается полное восстановление работы всех сфер, на которые ранее были наложены ограничения, например, международные перелеты и массовые мероприятия. Уже сейчас во многих субъектах Российской Федерации возобновлена работа в сфере гостеприимства, ресторанной индустрии, торговле и других отраслях.

«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — пояснил Мурашко.

Также министр здравоохранения заметил, что в случае возникновения второй волны пандемии коронавируса в России, ее масштабы будут не такие критичные, как в случае первой. Страна уже выработала опыт в плане борьбы с инфекцией, мерах личной защиты и оповещения населения.

«Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Росавиация ввела запрет на совершение международных рейсов до конца июля. 

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