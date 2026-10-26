«Я просто устала»: какие признаки у мамы могут указывать на депрессию

Психолог Столярова перечислила признаки выгорания у матерей

За привычной усталостью матери может скрываться депрессия либо выгорание. Об этом 5-tv.ru заявила психолог Юлия Столярова.

По словам эксперта, наиболее достоверную проверку психического состояния дает неделя наедине с собой — без родных, домашних хлопот и рабочих чатов. Именно тогда видно, насколько тяжелым стало состояние женщины.

К ключевым симптомам депрессии психолог отнесла подавленность либо ощущение пустоты, длящиеся дольше двух недель, расстройства сна, заметные колебания аппетита, упадок сил и мысли о своей несостоятельности. Кроме того, возможны «туман» в голове, слезы без причины или эмоциональное онемение.

Столярова указала, что послеродовая депрессия способна проявиться не сразу, а через несколько месяцев после появления ребенка. Если близкие не поддерживают, выгорание нарастает, а нервная система долгие годы пребывает в режиме тревожной готовности.

Чтобы вернуть силы, эксперт рекомендует передавать дела мужу, бабушкам или няне, причем просьбы формулировать конкретно. Как временная помощь подойдут недолгие практики: тишина, замедленное дыхание, прогулки либо теплый душ.

«Мама — центр семейной системы, и, когда он разряжен, страдают все», — подчеркнула Столярова.

Она призвала женщин придерживаться принципа «сначала я», чтобы уход за детьми приносил радость, а не вел к истощению.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что постоянная прокрастинация, трудности с концентрацией и нехватка сил не всегда объясняются ленью. За ними могут стоять хронический стресс, эмоциональное истощение, тревога или перегрузка.

Ранее 5-tv.ru писал, что слова и мимика матерей связаны с психическим здоровьем детей.

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