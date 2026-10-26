Сердце не справляется с гравитацией: отеки ног — признак проблем со здоровьем

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Вечерние и утренние одутловатости указывают на сбой в работе разных внутренних органов.

На что указывают отеки ног

Фото: 5-tv.ru

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Терапевт Самойлова отметил, что на проблемы с сердцем указывают вечерние отеки

Вечерние отеки ног указывают на проблемы с сердцем. Об этом изданию Газета.ру рассказала терапевт, эндокринолог Анастасия Самойлова.

«В течение дня мы много стоим или сидим, и кровь вместе с тканевой жидкостью неизбежно устремляется вниз под действием силы тяжести. Здоровое сердце без труда преодолевает гравитацию, возвращая венозную кровь от стоп обратно к легким. Но если сократительная способность падает: из-за перенесенного на ногах инфаркта, длительной гипертонии или кардиомиопатии, правый желудочек перестает справляться с объемом притекающей крови», — уточнила медик.

Она добавила, что стоит отличать почечные отеки от сердечных. Первые проявляются утром в виде мешков под глазами, одутловатого лица и распухших пальцев рук.

Сердечные отеки дают о себе знать после того, как тело принимает вертикальное положение. Например, они появляются, когда человек проведет в офисном кресле или за рулем несколько часов.

Классические сердечные отеки всегда симметричны: они начинаются со ступней и лодыжек, постепенно «ползут» вверх по голени и оставляют после нажатия пальцем глубокую ямку, которая медленно выравнивается. Также они могут сопровождаться синюшной или натянутой кожей. Кроме того, появляются чувства распирания, жжения, зуда. Почти всегда есть и визуальные проявления: сосудистые звездочки, расширенные узлы, потемнение кожи в районе голеностопа. Врач подчеркнула, что подобные симптомы могут возникать даже на эстетически здоровых и гладких ногах.

Также Самойлова предупредила, что проблемы со здоровьем сердца часто сопровождаются необъяснимой прибавкой в весе. Если питание не изменилось, а два-три килограмма за три дня прибавились, то нужно обратиться к кардиологу. Данный вес — это литры невыведенной из организма воды. Особенно тревожным должно показаться сочетание факторов: прибавка в весе и снижение переносимости нагрузок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что есть целый ряд продуктов, которые повышают риск инфаркта. Многие из них содержат больше количество соли. А избыток натрия способен повышать артериальное давление.

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Сердце не справляется с гравитацией: отеки ног — признак проблем со здоровьем

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