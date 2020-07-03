На дороге под названием «жизнь»: пять историй о подвигах ГИБДД

Обеспечение безопасности дорожного движения — основная, но далеко не единственная задача, которую выполняют сотрудники Госавтоинспекции. Зачастую представители ГИБДД — те самые люди в форме с жезлами и радами — сталкиваются с нештатными ситуациями, где речь идет о жизни и смерти. Спасение людей и братьев наших меньших считается подвигом. Для правоохранителей же это работа, которую порой никто не сделает кроме них. По случаю профессионального праздника тех, кого в простонародье называют гаишниками, 5-tv.ru вспомнил пять недавних историй об удивительных поступках работников этого ведомства.

Вызволили котенка из западни

18 июня нижнекамские инспекторы ДПС спасли котенка, застрявшего в моторном отсеке машины. Об этом рассказал портал Business-gazeta.ru. Сотрудники заметили на дороге автомобиль «ВАЗ» с открытым капотом, возле которого два молодых человека пытались вытащить животное из моторного отсека.

Автоинспекторы выяснили, что лапу котенка зажевала шестерня. Полицейские частично разобрали детали двигателя, вытащили малыша и отвезли в ветеринарную клинику, где котенку сделали операцию.

Доставили беременную в роддом

В тот же день, 18 июня, в другом городе Татарстана, на этот раз в столице республики — Казани, сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине доехать до роддома. По информации телеканала «Татарстан-24», сотрудники оперативно отреагировали на просьбу семейной пары, включили сирену и проблесковые маячки. Машина в считанные минуты доставила роженицу в перинатальный центр, миновав многокилометровую пробку.

Через несколько часов на свет появился здоровый малыш. На память о счастливом событии автоинспекторы подарили новорожденному автокресло, чтобы в дороге он всегда был в безопасности.

Вернули мальчика родителям

28 июня в Каменск-Уральском представители ДПС обнаружили идущего по шоссе мальчика, сообщил сайт Mvdmedia.ru. Полицию вызвал обнаруживший его водитель. Стражи порядка прогулялись с шестилетним ребенком пешком, пытаясь разговорить, и выяснили обстоятельства его нахождения на трассе.

Малыш находился на даче со взрослыми, пошел гулять с братом и вскоре заблудился. Вдоль дороги он прошел около трех километров. По описанию правоохранители нашли садовый участок и передали мальчика родителям, которые не успели заметить пропажу сына. С ними полицейские провели профилактическую беседу об опасности прогулок детей без присмотра.

Отвезли раненого ребенка к медикам

30 июля в Петербурге катавшийся на велосипеде трехлетний ребенок упал с велосипеда и напоролся на металлический штырь. Об этом сообщал 5-tv.ru. Мальчик сильно повредил глаз и истекал кровью. Родители с малышом сели в машину и попытались найти ближайший медпункт.

В этот момент на трассе дежурили сотрудники ГИБДД. Чтобы спасти мальчику жизнь, полицейские провели целую спецоперацию. Они вызвали скорую, назначили место встречи и передали малыша в руки врачам. Ребенка экстренно прооперировали. После выписки ребенка из больницы спасители в форме подарили ему игрушечные жезл и полицейскую машину.

Вытащили людей из горящего здания

В ночь на 3 июля тюменские инспекторы ДПС во время патрулирования заметили горящую крышу дома в селе Перевалово. Стражи порядка сообщили о пожаре МЧС, а сами попытались разбудить жильцов. На стук в двери никто не реагировал.

Сотрудники разбили окно и через него проникли в задымленное помещение. Они помогли выбраться на улицу трем женщинам и двум мужчинам, а затем оказали им первую помощь. Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. Спасенные поблагодарили полицейских за решительные действия, благодаря которым удалось избежать трагических последствий, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавших при стрельбе в Москве автоинспекторов представят к госнаградам. Несмотря на полученные травмы, полицейские обезвредили прохожего, открывшего огонь посреди улицы.