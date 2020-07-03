Счет шел на минуты: Счастливая история спасения ребенка сотрудниками ГИБДД в Петербурге
Неравнодушные полицейские довезли мальчика до больницы, где медики его срочно прооперировали.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Петербурге назвали имена героев-полицейских, спасших жизнь трехлетнему ребенку. Мальчик на прогулке напоролся на металический штырь, истекал кровью. Патрульные ГИБДД не смогли проехать мимо чужой беды, согласились помочь маме с ребенком и сопроводили их до ближайшей больницы.
Врачи сразу прооперировали мальчика и спустя почти неделю выписали его из больницы. На память Евгений и Роман подарили ему игрушку в виде полицейский машины. И ребенок, конечно, уже определился с будущей профессией.
Подробнее о счастливой историии смотрите в видеосюжете Алексея Полторанина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подмосковном городе Ступино полицейские спасли из огня маленьких детей. Пожар в четырехэтажном доме сотрудники патрульной постовой службы заметили во время дежурства.
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