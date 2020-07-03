Оценивавший Чикатило психиатр угрожает покончить с собой

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Светлана Шевченко
Срочная новость 297

К известнейшему в России врачу выехали экстренные службы.

Оценивавший Чикатило психиатр угрожает покончить с собой

Фото: Serbskyru / wikipedia.org

Экстренные службы выехали на квартиру к известнейшему российскому психиатру и заслуженному врачу России Федору Кондратьеву, который угрожает свести счеты с жизнью.

Как стало известно 5-tv.ru, 85-летнего доктора сиделке удалось затащить обратно в квартиру. Обстоятельства произошедшего уточняются.

К слову, особую известность Кондратьеву принесло его участие в судебно-психиатрической экспертизе маньяка Андрея Чикатило и других серийных убийц. Также он является создателем многофакторной концепции механизмов формирования общественно-опасных действий «синдром-личность-ситуация». Последние годы врач сильно болел.

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Оценивавший Чикатило психиатр угрожает покончить с собой

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